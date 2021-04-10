الإطاحة بـ11 مخالفاً يديرون مصنعاً للخمور في مزرعة داخل حي بالرياض (فيديو)

بلادي – الرياض:

تمكنت شرطة منطقة الرياض، من ضبط 11 مخالفاً لأنظمة أمن الحدود، يديرون مصنعاً للخمور في مزرعة داخل أحد الأحياء بالعاصمة.

وأوضحت شرطة الرياض، أن المصنع الذي تم ضبطه يحتوي على عدد 13 برميلا وجركناً، جميعها مملوءة بمادة الخمر المصنع، وأدوات التصنيع، ويدير المصنع 11 وافداً 9 من الجنسية اليمنية و3 من الجنسية الإثيوبية.

وأبانت أنه جرى إيقاف المتهمين لاستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة.