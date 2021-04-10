“الدفاع المدني” يبدأ بث الرسائل التجريبية من المنصة الوطنية للإنذار المبكر لسكان الرياض

بلادي – الرياض:

بدأت المديرية العامة للدفاع المدني اليوم (السبت) إطلاق رسائل تجريبية من المنصة الوطنية للإنذار المبكر، إلى الهواتف المواطنين والمقيمين بمنطقة الرياض.

وقالت الإدارة إن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لاختبارات المنصة للإنذار المبكر في حالات الطوارئ وأنه سيستمر بث الرسائل حتى بعد غد الإثنين، مبينة أن ذلك يتم بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأبانت أنها ستنفذ التجربة في منطقة مكة المكرمة غداً الأحد وفي المنطقة الشرقية بعد غد الإثنين.