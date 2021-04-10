” بعد بلاغ عن مزرعة شمال غرب القطيف.. ضبط 19 طنًا من الفحم والحطب المحلي المخالف لنظام التحطيب.

دوت الخليج -ماجد السبع – القطيف

قاد بلاغ تلقاه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، لضبط كميات ضخمة من الحطب المحلي المستخدم في النشاط التجاري، الخميس 26 شعبان 1442هـ، في مزرعة بمنطقة أبو معن شمال غرب محافظة القطيف.

وفي التفاصيل؛ وفور تلقي البلاغ، داهمت عدة جهات حكومية مكونة من البيئة والمياه والزراعة بالقطيف، والضبط الإداري بشرطة محافظة القطيف، وبلدية صفوى، الموقع، وضبطت فيه نحو 4 أطنان من الفحم المعد للبيع والمصنوع من حطب محلي، و15 طنًا من الحطب المحلي الذي تم الحصول عليه بشكل مخالف هذا وقد تم إغلاق المزرعة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية مع المخالفين.

ويأتي ضبط هذا الموقع في إطار الحملة التي تقوم بها الجهات الحكومية في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، لمنع حالات الاعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، حثت في تصريحات سابقة جميع المحلات التجارية والمطاعم، على استخدام البدائل مثل الحطب والفحم المستورد، والتبليغ عن المخالفين من خلال رقم 939، وذلك حفاظًا على الغطاء النباتي، وتفاديًا للعقوبات التي تفرضها اللائحة التنفيذية للاحتطاب.

يذكر أن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، يتولى تطبيق اللائحة التنفيذية للاحتطاب بحق المخالفين لنظام البيئة، التي تنص على معاقبة المخالفين لنظام البيئة بغرامات مالية، وتبلغ قيمة غرامة المتر المكعب 5 آلاف ريال للمرة الأولى، و10 آلاف ريال للمرة الثانية، و16 ألف ريال للمرة الثالثة، كما تنص اللائحة على أن عقوبة مخالفات قطع الأشجار البرية المحلية للمرة الثانية خلال عام من المخالفة الأولى قد تصل إلى غرامة قدرها 30 مليون ريال، والسجن 10 سنوات، أو معاقبة المخالف بإحدى العقوبتين.