شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم السبت

بلادي- الرياض:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت ، عن تسجيل 878 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 10حالات وفاة ، و 578 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 397636 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 482776 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6747 حالة وفاة ، وارتفاع الحالات الحرجة إلى 914 حالة.

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم السبت .

وجاء توزيع حالات الإصابة بمناطق المملكة كالتالي :