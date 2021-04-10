نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفعيل رابط نتائج القبول بوظائف قوات الأمن الخاصة 1442 موعد حضور دورة التحضير للمقبولين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحظى رابط نتائج القبول بوظائف قوات الأمن الخاصة 1442 بعمليات بحث كبيرة، خاصة بعد انتشار نبأ الإعلان عن نتيجة القبول الخاصة بمن قاموا بالتسجيل على وظائف الأمن الخاصة، حيث خضع المتقدمين لشغل تلك الوظائف لاختبارات القبول النهائي بعد اجتيازهم المراحل المبدئية وإعلان نجاحهم في عملية القبول المبدئي والتي تم الإعلان عن نتائجها، ومع إعلان نتيجة الوظائف على منصة أبشر توظيف، وذلك لرتبة “رقيب أمن، ورتبة وكيل رقيب أمن، وكذلك رتبة جندي أول أمن”، ويمكن معرفة النتائج والاستعلام عنها إلكترونيا من خلال منصة أبشر، وسنتناول من خلال هذا التقرير الإجراءات المُتبعة في ظل التدابير الاحترازية لإجراء المقابلة الشخصية، والأوراق المطلوبة لتك المُقابلة الشخصية، وذلك في ظل التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية المُعلن عنها سلفا.

رابط نتائج القبول بوظائف قوات الأمن الخاصة 1442

ومن الجدير بالذكر أن الإعلانات الخاصة عن وظائف متاحة يتم الإعلان من خلال بوابة التوظيف، وذلك حسب الاحتياجات الفعلية لتلك الجهات، وذلك وفقاُ للمتطلبات والشروط والضوابط التي بُعلنها القطاع أو الجهة المستفيدة صاحبة الشأن، كما يصاحب الإعلان عن الوظائف جميع الشروط الشروط والمؤهلات المطلوبة الخاصة بكل وظيفة.

هذا ويتم إتاحة تسجيل البيانات والسيرة الذاتية بالمتقدين لشغل الوظائف المُعلن عنها عن طريق خدمة التوظيف على منصة أبشر، وبذلك يمكن التقديم والتسجيل في الوظائف المتاحة، والحصول على رقم طلب، ويمكن استرجاع رقم الطلب في حال فقدانه، وبعد التقدم لتلك الوظائف واستيفاء الشروط، يمكن الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي والقبول النهائي.

رابط أبشر توظيف لنتائج قوات الأمن الخاصة

موعد الحضور لدورة التحضير للمقبولين

أعلنت القوات الخاصة للأمن عن موعد حضور المقبولين نهائياً في وظائف قوات الأمن الخاصة، وذلك للدورة التحضيرية، حيث حددت يوم السبت الموافق 17 شوال 1442 كموعد للحضور، وأهابت بتواجد المقبولين في تمام الساعة السادسة صباحاً، حيث يتجمع الحضور بمقر قوات الأمن الخاصة، والكائن بمدينة الأمير نايف الأمنية، على أن يتم استقبال المقبولين بالبوابة الشرقية طريق القصيم شمال الرياض.

التعليمات والإجراءات لاستقبال المقبولين بوظائف القوات الخاصة

يجب إجراء فحص واختبار كورونا قبل الحضور للدورة التحضرية بـ 72 ساعة، ويجب طباعة نتيجة الفحص وتقديمه. يجب الالتزام بالحصول على لقاح فيروس كورونا. القيام بطباعة نتيجة الوضع الصحي من خلال تطبيق توكلنا قبل الحضور للمقر بـ 24 ساعة. الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة بطريقة صحيحة. الالتزام بالتدابير لوقائية والخاصة بعملية التباعد الاجتماعي والالتزام بمسافة لا تقل عن متر بين الحاضرين. ممنوع القيام بالمصافحة بالأيدي. الحضور يتم بالملابس الرياضية المطلوبة، وتشمل “عدد 2 بدلة لون أزرق سادة عدد 4 قبعات بيضاء”. القيام بوضع شارة مكتوب عليها الاسم رباعي وفصيلة الدم، وفقا لبطاقة الهوية الوطنية. يتم وضع شارة الاسم جهة اليمين من البدلة الرياضية، على أن تثبت بالخياطة. إحضار عدد 2 صورة من بطاقة الأحوال مكبرة. إحضار الآيبان المطبوع والمصدق عليه من البنك، والخاص بالحساب البنكي للمتقدم.

رابط نتيجة المقبولين في وظائف قوات الأمن الخاصة 1442

تجدر الإشارة إلى قيام مركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية السعودية بتطوير خدمة التوظيف على منصة أبشر، حيث تسعى وزارة الداخلية إلى توحيد إجراءات التوظيف لخاصة بها، وذلك من خلال التعامل الإلكتروني في التسجيل واستلام الطلبات بشكل آلي عن طريق الموقع المُخصص لذلك، وكذلك الإعلان عن نتيجة القبول سواء كان قبول مبدئي أو نهائي، ويتم ما سبق وفقاً للإجراءات الخاصة بالجهات التي أعلنت عن شواغر تلك الوظائف.