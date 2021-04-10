نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تقديم طلب المساعدات المقطوعة إلكترونيا والشروط المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تقديم طلب المساعدات المقطوعة إلكترونيا والاستفادة من الدعم المالي المقدم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من الأمور التي ارتفع عليها معدلات البحث في الآونة الأخيرة، نظراً لسهولة التقديم عبر الإنترنت دون عناء الزحام وضياع الوقت والجهد، إضافة علي ذلك الحصول على مقابل مادي يساهم بشكل كبير في شراء المستلزمات والاحتياجات التي تحتجها كل اسره وخاصة من الطبقات الغير قادرة لمواجهة غلاء المعيشة، لذا وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الشروط والضوابط للاستفادة من هذه المساعدات.

طريقة التقديم على المساعدات المقطوعة

أتاحت الوزارة ضمن سلسلة خدماتها الإلكترونية فرصة التقديم للحصول على المساعدات من خلال قيام الشخص بعدة أمور بسيطة تكمن هذه الخطوات في التالي:

القيام بالدخول علي الموقع الرسمي لوزارة العمل والموارد البشرية. القيام بتسجيل الدخول. يتم التسجيل عن طريق الضغط على إنشاء حساب جديد. تسجيل البيانات المطلوبة مثل (الاسم، رقم الهوية الوطنية، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني). تسجيل كلمة السر في المكان المخصص له. تخطي الرمز المرئي عن طريق إدخال الأرقام أو الحروف الموجودة بالصورة. النقر على التالي. استقبال الرسالة النصية على جوالك والتي تجد بها رمز التفعيل. قم بكتابة رمز التفعيل في المكان المحدد له. القيام بتسجيل جميع البيانات الشخصية المطلوبة مثل رقم الحساب البنكي، البريد الإلكتروني، الدرجة العلمية، الاسم، عنوان البريد، الوظيفة، الجنس. الضغط على الموافقة على الشروط والأحكام. الضغط على كلمة التسجيل. بهذا قد انتهيت من التسجيل في طلب المساعدات المقطوعة.

شروط الاستفادة من المساعدات المقطوعة

أعلنت وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية عن عدة ضوابط يجب توافرها في الراغبين في الاستفادة من مقطوعة الضمان الاجتماعي وجاء أبرز هذه الضوابط التالي:

لا يجب أن لا يقل عمر متقدم في الطلب عن 35 عام.

أن المتقدم يحمل الجنسية السعودية.

أن لا يزيد دخلة 8680 ريال سعودي إذا كان المتقدم متزوج.

أن لا يتعدى دخل المتقدم الأعزب 3000 ريال سعودي.

ماهي قيمة مقطوعة الضمان الاجتماعي



أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن قيمة المساعدات أو مقطوعة الضمان الاجتماعي يتم تحديدها بناء علي الدخل الشهري للأسرة، كما أكدت أن الحد الأعلى لقيمة هذه المساعدات لا يتجاوز قيمة 30 ألف ريال سعودي.



المستحقين من المساعدات المقطوعة

يعد ابرز الفئات المستحقة لهذه المساعدات هم الفقراء وكبار السن من يزيد عمرهم عن 60 عام، والأرامل والمطلقات، والسيدات المتزوجات ذات الظروف الخاصة مثل زوجة مدمن مخدرات ولا ينفق عليها ولا تتمكن من الطلاق منه، وكذلك اليتيم أو مجهول النسب أو من لديهم إعاقات، في نهاية ختامنا نسعد بالرد علي استفساراتكم حول طريقة تقديم طلب المساعدات المقطوعة إلكترونيا.