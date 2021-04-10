أسعار البنزين اليوم فى السعودية أبريل 2021 بعد مراجعة أرامكو والتعديلات الجديدة

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عمر شويل - جدة أسعار البنزين اليوم فى السعودية أبريل 2021 بعد مراجعة أرامكو السعودية وتطبيق الأسعار الجديدة بداية من الغد، حيث تعمل شركة أرامكو على تحديث أسعار الوقود بصفة مستمرة في اليوم العاشر من كل شهر بالتوقيت الميلادي، وتعلن الشركة عن الأسعار الجديدة كل شهر سواء كان تخفيض أسعار الوقود أو بارتفاعها، ويأتي النظام الشهري لمراجعة أسعار الوقود من احدث الأنظمة التي عملت بها شركة أرامكو والذي كان بداية من فبراير هذا العام، ويذكر أن الشركة قبل فبراير من العام الماضي كانت تعلن أسعار البنزين كل أربعة أشهر قبل تعديلها، حيث نوضح لكم الأسعار الجديدة عبر موقعكم ثقفني واهم التغيرات الجديدة.

أسعار البنزين اليوم فى السعودية أبريل 2021

يشهد اليوم السبت تصادف إعلان أسعار الوقود مع الاستعداد إيداع الدفعة 41 حساب المواطن، الذي تعلنه الحكومة السعودية في صباح اليوم الأحد الموافق 11 أبريل 2021، ليتصدر موقع البحث جوجل دعم حساب المواطن وأسعار المحروقات الجديدة في السعودية، ووفقاً إلى كل التوقعات التي صدرت من الخبراء أن سعر الوقود لن يشهد أي زيادات هذا الشهر وأن الوضع سيظل مستقر، الأمر الذي جعل الكثيرون في حالة اطمئنان كبير خلال الساعات الماضية.

أرامكو تعلن أسعار البنزين الجديدة اليوم السبت 10 أبريل 2021



تعلن شركة أرامكو السعودية أسعار البنزين الجديدة بالمملكة العربية السعودية (بنزين 95، بنزين 91) بعد ساعات قليلة، حيث قد أعلنت الشهر الماضي عن أسعار البنزين شهر مارس 2021 والذي جاء كالتالي (بنزين 95 سعر اللتر 2.04 ريالاً سعودياً، بنزين 91 سعر اللتر 1.90 ريال سعودي) والذي شهد ارتفاع قليل عن الشهر السابق له، لذا ننوه على القراء الأعزاء أننا سنقوم بتحديث أسعار البنزين الجديدة أبريل 2021 فور إعلانها بشكل رسمي اليوم في المساء فور أعلانها علي موقع شركة ارامكوا السعودية.

تحديث أسعار البنزين الجديدة اليوم



يتم تحديث أسعار البنزين من قبل شركة ارامكوا في مساء اليوم حيث تكهن بعض الخبراء الاقتصاديين في ثبوت أسعار البنزين 95 والذي يستمر على نفس سعر 2.04 ريال سعودي، فيما توقع ارتفاع سعر لتر البنزين 91 نظرا لكميات الطلب الشديد عليه حيث كان بنزين 91 هو المستخدم الوحيد في المملكة لفترات طويلة جدا إلي أن ظهر بنزين 95، يذكر أن أسعار الجديدة يتم العمل بها حتي يوم العاشر من شهر مايو 2021 وقت المراجعة الجديدة للأسعار في الشهر القادم.

أسعار الديزل و الكيروسين أبريل 2021

أعلنت شركة أرامكو السعودية اليوم أسعار الديزل والكيروسين والتي جاءت كالتالي:

سعر اللتر الديزل: 0.52 ريالاً سعودياً.

سعر اللتر الكيروسين: 0.70 ريال سعودي.

سعر اللتر غاز الميسال: 0.75 ريال سعودي.

وأوضحت الشركة على استقرار أسعار الديزل والكيروسين بالإضافة إلى استقرار أسعار البنزين مقارنة بالفترة الماضية من العام الجاري 2021م والذي شهد في بدايته ارتفاع في الأسعار.