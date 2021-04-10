نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة اسعار البنزين في السعودية لشهر ابريل 2021 بعد بيان ارامكو لمراجعة اسعار بنزين 91 وبنزين 95 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسعار البنزين في السعودية لشهر ابريل التي من المقرر أن يتم الكشف عنها في مساء يوم السبت الموافق 10 من شهر أبريل، بعد أن يتم المراجعة الدورية الشهرية عن كافة أسعار البنزين والمنتجات البترولية الجديدة، على أن يتم العمل بها في جميع محافظات ومناطق المملكة العربية السعودية بدأ من يوم الأحد الموافق 11 من شهر أبريل الحالي، على حسب إجراءات حوكمة خاصة بتعديل كافة أسعار منتجات الطاقة وأيضاً المياه، مع العلم أن الأسعار المحلية للبنزين ومنتجات الطاقة قابلة للتعديل والتغير سواء بالارتفاع أو بالانخفاض طبقاً للتغييرات لأسعار التصدير التي تتم بالمملكة وبالأسواق العالمية، وقد أكدت الشركة بتعديل الأسعار بشكل شهري بدلاً من أن كانت تتم ربع سنوي.

اسعار البنزين في السعودية لشهر ابريل

أعلنت الشركة الآن بأنها مسئولة عن مراجعة الأسعار الشهرية لسعر البنزين 91 وأيضاً بنزين 95 وأيضاً أسعار كلاً من الكيروسين والديزل، ومن المتوقع أن يتم تحديث الأسعار الجديدة على حسب الوضع الحالي التي يمر به العالم كله وأسعار البنزين على مستوى العالم، ويتم البدء في تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين في المملكة بداية من يوم الأحد القادمة الموافق 11 من شهر أبريل في جميع محطات الوقود المنتشرة في المملكة، وسوف يتم من خلالها تحديد الأسعار الجديدة للنفط والتوقعات لنسبة الإمدادات وأيضاً الخلل التي يواجه قطاع الطاقة الذي تأثر بشكل ملحوظ بالأحداث السياسية.

سعر بنزين لشهر مارس

يشار أن شركة أرامكو قد قامت بتغير أسعار البنزين للمرة الأخيرة في شهر فبراير، وقد تم تغيير وقت المراجعة من ربع سنوية على أن تتم بشكل شهري، وقد يتم تعديل الأسعار باليون العاشر من كل شهر ميلادي وحتى الآن نعمل بأسعار شهر مارس كالآتي:

سعر لتر بنزين 95: 2.04 ريال سعودي.

سعر لتر بنزين 91: 1.90 ريال سعودي.