نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تفعيل” رابط نتائج القبول قوات الأمن الخاصة للرجال jobs.sa أعرف التعليمات والمستندات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج القبول قوات الأمن الخاصة من أهم الروابط التي يتم الدخول عليها الآن، من المتقدمين على وظائف قوات الأمن الخاصة بأمن الدولة، حيث تم اليوم الإعلان عن المقبولين نهائياً لوظائف، “رقيب أمن، وكيل رقيب أمن، جندي أول أمن، جندي أمن” يجب على المتقدمين للوظائف الدخول على موقع أبشر توظيف، والاستعلام عن أسمائهم ومعرفة المستندات الواجب تحضيرها للمقابلة النهائية، وفق الاشتراطات التي وضعتها للمقبولين عند المقابلة والتي يجب الالتزام بها حرفياً.

رابط نتائج القبول قوات الأمن الخاصة 1442

كانت أمن الدولة قد أعلنت عن الوظائف في الإثنين 2020/02/17 الموافق 1441/06/23 عبر موقع أمن الدولة واليوم أعلنت عن نتائج القبول النهائي ودعت المتقدمين للدخول على رابط أبشر توظيف وزارة الداخلية والاطلاع على الأسماء المقبول بصفة نهائية ومعرفة موعد حضورهم لاستكمال أجراءات القبول النهائية.

موعد التحضير وبدأ الدورة العسكرية

أعلنت أدارة قوات الأمن الخاصة أن المقبولين نهائياً يجب عليهم الحضور إلي مقر قوات الأمن الخاصة، أمام البوابة الشرقية لمدينة الأمير نايف الأمنية بمدينة القصيم شمال الرياض، في تمام الساعة السادسة صباحاً يوم السبت الموافق 17 من شهر شوال 1442 هجري، وضرورة الالتزام بالإجراءات والتعليمات الاحترازية التي سنوضحها داخل المقال.

طريقة الاستعلام عن نتائج القبول لقوات الأمن الخاصة 1442

الدخول على رابط أبشر توظيف الإلكتروني.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة.

تحديد الوظيفة التي قدم عليها المستعلم.

الضغط على أستعلام سوف تظهر النتيجة في الحال.

تعليمات هامة عند الحضور للمراجعة

يجب أن يكون المرشح قد أجرا فحص كورونا قبل موعد الحضور بمدة لا تزيد عن 72 ساعة.

يجب الالتزام بارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي.

يجب أخذ لقاح كورونا قبل الحضور ب 24 ساعة وطباعة الحالة الصحية على تطبيق توكلنا.

الالتزام بالحضور بالزي الرياضي المناسب “بدلتين رياضيتين لون أزرق سادة، عدد 4 قبعة رأس لون أبيض”.

عدد 2 لوحة باسم المرشح يكون رباعي مكتوبة بالخياطة باللون الأسود على البدلة الرياضية مع كتابة فصيلة الدم باللون الأحمر على الجهة اليمنى.

حلاقة الرأس بماكينة بدرجة صفر “زيرو”.

المستندات المطلوبة عند الحضور للمقابلة

عدد 2 صورة بطاقة الأحوال واضحة المعالم ومكبرة. طباعة رقم الإيبان للحساب المالي مصدق عليها من قبل البنك.

نبذة مختصرة عن قوات الأمن الخاصة

قوات الأمن الخاصة هي إحدى فروع قوى رئاسة أمن الدولة تم أنشاءها عام 1382 هجري، في شكل سرية خاصة بحماية ولي العهد تقوم بأعمال مكافحة الإرهاب، والأعمال الخاصة مثل تحرير الطائرات المخطوفة أو السفن أو العمليات التي تتطلب مهارات عالية، والقوات الخاصة تحصل على أعلى مستوى من التدريب والتأهيل ويوكل إليها حماية كبار رجال الدولة.