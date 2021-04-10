نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف اظهر صورتي في توكلنا الطريقة وخدمات توكلنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر تطبيق توكلنا هو أحد أهم التطبيقات وأكثرها استخدامها خلال الفترة الحالية داخل المملكة العربية السعودية لذا يتساءل العديد من المستخدمين كيف اظهر صورتي في توكلنا وذلك حيث يقوم التطبيق بإظهار الصورة كاملة او اخفائها بموافقة المستخدم، وبسبب ضرورة استخدام التطبيق يبحث المستخدمين عن كيفية إظهار الصورة في توكلنا وكذلك إخفاء صورتي في توكلنا ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على كيف اظهر صورتي في توكلنا.

كيف اظهر صورتي في توكلنا

يتعين على جميع المستخدمين الذين يتساءلون عن كيف اظهر صورتي في توكلنا معرفة أن البرنامج يقوم تلقائيًا بإظهار الصورة كإعداد أساسي بمجرد استخدامه على الهاتف الجوال وإضافة توكلنا تسجيل جديد ولكي يتم إضافة الصورة أو إزالتها يجب على المستخدم تسجيل الدخول أولًا إلى التطبيق.

طريقة إظهار صورتي في توكلنا

يتم فتح التطبيق على الجوال المستخدم.

تسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.

يقوم التطبيق بإرسال كلمة تحقيق على الجوال يتم كتابتها ليتم تسجيل الدخول بنجاح.

يتم الدخول بعد ذلك إلى إعدادات الحساب من خلال خيار حسابي.

التوجه إلى أيقونة إظهار الصورة الشخصية ويتعين على الراغب في إظهار الصورة جعل العلامة المجاورة لها تظهر باللون الأخضر في حالة الضغط عليها، وفي حالة الرغبة في إخفاء الصورة يتعين على المستخدم الضغط مرة أخري لتظهر باللون الرمادي وبالتالي لم يتم إظهار الصورة الشخصية للمستخدم.

خدمات تطبيق توكلنا

بعد أن تم الإجابة على تساءل كيف اظهر صورتي في توكلنا وكذلك كيف اخفي صورتي في توكلنا يجب أن نتعرف على الخدمات التي يقوم بتوفيرها تطبيق توكلنا للمستخدمين حيث أن التطبيق يقوم بتوفير العديد للمستخدم بمجرد تسجيل دخول جديد في توكلنا بالإضافة إلى أن بعض الأماكن العامة تمنع دخول المستخدم في حالة عدم امتلاكه للتطبيق وتفعيل الحساب الخاص به، ومن أهم الخدمات التي يقدمها تطبيق توكلنا:

الحصول على تصريح تطبيق اعتمرنا.

يتم من خلاله معرفة الوضع الصحي للمستخدم.

يمكن من خلال التطبيق إضافة العنوان الوطني أو تحديثه.

يمكن من خلاله استعراض الهوية الرقمية والعديد من الوثائق الرسمية.

يمكن من خلال التطبيق عرض المواعيد الخاصة بالجهات العدلية.

يمكن من خلاله معرفة المخالفات العامة على صاحب الحساب.

بالإضافة إلى العديد من الخدمات والمميزات الأخرى التي يحصل عليها المستخدمين من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية.