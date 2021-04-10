أسعار الذهب اليوم في السعودية السبت 1442 تحديث يومي

أسعار الذهب اليوم في السعودية السبت 1442 من بيع وشراء حيث يبحث الكثير من المواطنين في المملكة عن سعرة من اجل المتاجرة من بيع وشراء فى الأسواق كما يوجد الكثير من النساء من هواه الزينة بالحلى أو تقديمه كهدايا لمحبيهم سوف نتعرف على أسعار الذهب اليوم في السعودية السبت 1442 خلال الأسطر القادمة القليلة لأنه دائما يتعرض لسلسله من الإضرابات في قيمته وذلك ما بين الارتفاع والانخفاض خلال فترة التعاملات اليومية ويرجع السبب في ذلك تزامنا مع صعود أو هبوط المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Saturday, April 10, 2021 05:45 PM بتوقيت دولة السعودية اسعار الذهب عيار 24 210.46 ريال $56.12 سعر الذهب عيار 22 192.92 ريال $51.44 اسعار الذهب عيار 21 184.16 ريال $49.10 اسعار الذهب عيار 18 157.85 ريال $42.09 سعر الذهب عيار 14 122.77 ريال $32.73 سعر الذهب عيار 12 105.23 ريال $28.06 اسعار أوقية الذهب 6,545 ريال $1,745 اسعار جنيه الذهب 1,473 ريال $392.82 اسعار كيلو الذهب 210,459 ريال $56,116

من خلال هذا الجدول تعرفنا اليوم على اخر تحديث أسعار الذهب اليوم في السعودية ومن خلاله يمكنكم متابعة التغيرات حول أسعار الذهب.

أسعار شراء الذهب المُستعمل اليوم في السعودية

كم بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 شراء في السعودية اليوم: من 206 حتى 208 ريال.

كم سجل سعر جرام الذهب عيار 22 شراء بالسعودية اليوم: من 188 حتى 190 ريال.

لقد سجل سعر جرام الذهب عيار 21 شراء بالسعودية: من 181 حتى 182 ريال.

كم سعر جرام الذهب عيار 18 شراء بالسعودية: من 154 حتى 156 ريال.

أسعار أونصة الذهب اليوم في السعودية

سعر الاونصة اليوم بالريال السعودي الذهب 24 قيراط: 6500 ريال سعودي.

لقد سجل سعر الاونصة الذهب 22 قيراط اليوم في المملكة: 5960 ريال سعودي.

سعر السبائك بالريال السعودي اليوم

من اهم الخدمات التي تتم متابعتها من جانب القراء خدمة أسعار الذهب و الأكثر تداولا اليوم في المملكة العربية السعودية لأنها من المعلومات الاقتصادية الهامة للأفراد كما أن أسعار الذهب بصفة عامة والسبائك يهتم بها المستثمرين لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي.

كما سجلت السبيكة واحد كيلو جرام بسعر اليوم في السعودية : 220000 ريال سعودي.

كم يبلغ سعر سبيكة الذهب نصف كيلو جرام بسعر اليوم في المملكة : 110000 ريال سعودي.

سعر سبيكة الذهب ربع كيلو جرام سعر اليوم: 55000 ريال سعودي.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية