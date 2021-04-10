الحصول على شهادة ساعة برمجة من لعبة ماين كرافت التعليمية عن طريق المشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج

ماين كرافت النسخة التعليمية تم اختيارها حديثاً بالتعاون مع وزارة التعليم السعودية وشركة مايكروسوفت العالمية، وبالتالي فإن Minecraft Education Edition تعمل على مساعدة المعلمين والطلاب لاغتنام الفرصة والحصول عل ساعة غامرة بالتقنية وصناعة الحلول المفيدة، من خلال أدوات برمجية مختلفة ومناسبة للجميع، وذلك عن طريق الاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج ووضع حلول مفيدة للقريتين التي ينطبق عليهما دورة ساعة برمجة، وهى قرية الصيادين والمزارعين، حيث يمكنك استخدام قوة البرمجة لتعزيز الثقة والتعاون بين القريتين، وخلق نوع من الاندماج فيما يحقق المصلحة الكاملة للطرفين، كما أن استخدام لعبة ماين كرافت النسخة التعليمية متاح للجميع.

تفعيل ساعة برمجة ماين كرافت التعليمية

يمكن بكل سهولة تفعيل ساعة برمجة والحصول على الشهادة وطباعتها ومشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي احتفالاً بهذا الإنجاز والمشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج من خلال استخدام أنظمة تشغيل سطح المكتب لمشغل الويندوز أو الآي باد، ويمكنك أيضاً استخدام الأجهزة التي تعمل بنظام اندرويد أو أيفون بكل سهولة وتحقيق الإنجاز بالمشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج هذا بالإضافة الى إمكانية تفعيل ساعة برمجة عبر موقع ماين كرافت النسخة التعليمية مباشرة، أي أن كل الحلول متاحة لتحقيق الإنجاز والحصول على الدورة والمشاركة في مدرستي تبرمج بكل يسر.

رابط ماين كرافت التعليمية

تبدأ الخطوة الأولى في الحصول على شهادة ساعة برمجة عبر الدخول الى لعبة ماين كرافت الإصدار التعليمي ويتم ذلك من خلال مجموعة من الخطوات المبسطة والتي نستعرضها تفصيلاً كما هو موضح.

الدخول على رابط ماين كرافت التعليمية والبدء في التسجيل.

تنزيل نسخة من اللعبة والتي يتم تنصيبها بشكل تلقائي.

فتح اللعبة من خلال الأيقونة المختصرة بعد التثبيت.

تسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بمنصة مدرستي التعليمية.

ثم الدخول على ساعة برمجة.

وضع الحلول والمشاكل التي توجه القريتين وخلق روح التعاون.

استخدم احد خيارات البرمجية الثلاثية ومنها الأدوات الجاهزة.

الحصول على شهادة ساعة برمجة من ماين كرافت التعليمية

المشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج ليس بالأمر الصعب ومن خلال اتباع الخطوات السابقة يمكن بكل سهولة الحصول على شهادة ساعة برمجة وذلك بعد تحقيق المطلوب منك، يتم إصدار الشهادة باسمك، ويمكنك حينها طباعة الشهادة أو تنزيلها على جهازك.