نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة التمويل بنك الرياض وشروط التمويل الشخصي من بنك الرياض بدون تحويل الراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم إطلاق برنامج التمويل الشخصي من بنك الرياض 1442 ليلائم احتياجات المواطنين، وذلك بمتطلبات سهلة وأقساط مريحة وبدون تحويل الراتب الشهري، ويعتبر بنك الرياض احد اكبر واعرق المنشآت المصرفية بالمملكة، وتم تأسيسه كشركة مساهمة وطنية في أواخر العقد السادس من القرن الماضي، ليشارك بشكل فعال في النمو الاقتصادي من خلال توفير عدد من المنتجات التمويلية الإسلامية، وكذلك الخدمات الاستثمارية والتجارية المبتكرة سواء للأفراد أو الشركات.

كما يقدم بنك الرياض خدمات إلكترونية متميزة مثل أون لاين الرياض وصراف الرياض، وتطبيقات للهواتف الذكية للأفراد والمؤسسات مثل تطبيق الرياض للساعة الذكية، حيث يمكن طلب التمويل الشخصي وتجديده في دقائق من خلال خدمة أون لاين الرياض، كما يقدم البنك الاستشارات الائتمانية والخدمات المصرفية للسيدات، ويدعم بنك الرياض أيضا التحويل المنتظم والخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية عبر منصة أبشر وسداد الفواتير.

برنامج التمويل الشخصي من بنك الرياض

يوفر بنك الرياض لعملائه من الأفراد إمكانية الحصول على قرض شخصي على هيئة سيولة مالية نقدية، وذلك لتلبية الاحتياجات الشخصية المختلفة مثل مصروفات التعليم أو الزواج أو مصاريف تجديد المسكن، أو غيرها من الالتزامات الموسمية الضرورية في حياة المواطن السعودي، كما يوفر البنك إلكترونياً عبر موقعه الرسمي خدمة حاسبة التمويل بنك الرياض لتمكين العميل من معرفة مبلغ التمويل المتوقع للقرض.

مميزات قرض بنك الرياض الشخصي

يتميز تمويل بنك الرياض بتوافقه مع أحكام ومبادئ الشريعة وتطبيقها بشكل كامل. متطلبات غير معقدة وشروط سهلة للحصول على مبلغ التمويل. يصل مبلغ القرض إلى 300 ألف ريال سعودي مع هامش ربح تنافسي. يوفر البنك نظام أقساط مريح ومناسب للعميل، وتصل مدة سداد أقساط التمويل إلى خمس سنوات.

شروط تمويل بنك الرياض

يجب أن يمتلك العميل عدد من المتطلبات والشروط لضمان موافقة بنك الرياض علي طلب التمويل , وتشمل تلك الشروط:

أن يكون العميل مواطن سعودي لا يقل عمره عن 18 عام.

يتم التمويل الشخصي من بنك الرياض بدون تحويل الراتب في حالة ما إذا كان العميل موظفا بأحد البنوك السعودية أو الشركات التابعة لها.

إذا كان موظفا بإحدى الشركات الغير مصرفية فيتم التمويل بتحويل الراتب سواء كانت الجهة حكومية أو قطاع خاص.

أيضا يجب أن يكون قد مر علي خدمة العميل بجهة عمله 12 شهر على الأقل عند التقدم بطلب التمويل.

ويجب ألا يقل راتب العميل عن 10 ألاف ريال سعودي للحصول على التمويل الشخصي من البنك.

يجب ألا يزيد المبلغ الكلي للاستقطاعات الشهرية عن 33% من راتب العميل.

خطوات الحصول على قرض بنك الرياض

تستطيع الحصول على قرض بنك الرياض عبر اتباع الخطوات البسيطة الآتية:

تعبئة نموذج الطلب الموجود علي الموقع الرسمي للبنك عبر قرض بنك الرياض. تجهيز صورة من بطاقة الهوية الوطنية مع خطاب تعريف بالراتب، بشرط أن يكون موثق ومعتمد من جهة العمل. بعد ذلك يقوم العميل بزيارة اقرب فرع للبنك ومعه الوثائق المذكورة، ومن ثم يطلب التمويل الشخصي من بنك الرياض مباشرة.

حاسبة التمويل بنك الرياض

هذه الخدمة متاحة لكافة أنواع قروض بنك الرياض، ويمكنك من خلالها معرفة مبلغ التمويل المتوقع في حالة طلبك التمويل الشخصي أو في حالة الرغبة في الحصول على قرض لشراء عقار أو شراء سيارة، ويتم تحديد مبلغ التمويل بعد استخدامك حاسبة التمويل بنك الرياض الموجودة على الموقع الرسمي للبنك، وذلك بناء على المعلومات التي يتم إدخالها والتي تختلف بين أنواع البرامج التمويلية المتوفرة.

ويقدم بنك الرياض مجموعة أخرى من البرامج الادخارية والتمويلية للسعودي والمقيم، حيث يوفر البنك منتج القرض الشخصي بصيغة المرابحة، وأيضا القرض الشخصي للأفراد بصيغة التورق، وتتوفر تلك المنتجات التمويلية للفئات الوظيفية المختلفة، ولكن بشرط تحويل الراتب الشهري للعميل موجهاً إلى بنك الرياض، كما تتوفر أيضا تلك القروض للمتقاعدين حتى عمر 70 عام.

برنامج دفعات من بنك الرياض

يقدم بنك الرياض منتج تمويلي جديد واستثنائي ملئ بالمزايا وهو برنامج دفعات، وهو يعد أحد برامج التمويل الشخصي التي يوفرها البنك بهامش ربح 0% ورسوم إدارية مجانية، ولكن هذا البرنامج مخصص فقط لشراء المنتجات بقيمة تبلغ 5 آلاف ريال كحد أدني ومائتي ألف ريال كحد أقصى للشراء، ويتم تقسيط المبلغ شهرياً على دفعات ميسرة دون احتساب هامش ربح.

وبذلك نكون قد انتهينا من موضوعنا اليوم حول برنامج التمويل الشخصي من بنك الرياض 1442، وتعرفنا من خلال موضوعنا على شروط الحصول على قرض بنك الرياض بدون شرط تحويل الراتب للمواطن السعودي، وأوضحنا كذلك المميزات التي يقدمها البنك من خلال برنامج هذا المنتج التمويلي للأفراد السعوديين، وطريقة التقديم على طلب التمويل من بنك الرياض.