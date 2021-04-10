نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار البنزين في السعودية لشهر ابريل 2021 بعد تحديثات ارامكو لشهر رمضان المبارك في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسعار البنزين في السعودية لشهر ابريل التي تكون محور اهتمام كافة المواطنين والحديث الأساسي بينهم على الأراضي السعودية بالوقت الحالي، فقد يفصلنا فقط عدة ساعات عن الإعلان الرسمي لأسعار البنزين من قبل شركة أرامكو وعن جدول أسعار البنزين ومنتجات البترول الجديدة بالمملكة العربية السعودية خلال شهر أبريل الحالي، وهذا يتم طبقاً لأخر التحديثات ومستجدات شركة أرامكو الأمريكية والخطة التي تتبعها لتعديل أسعار البنزين في السوق السعودي بالوقت الحالي والقيام بربط هذه الأسعار العالمية للنفط ومنتجات البترول والطاقة، مع العلم أن الشركة تقوم بتعديل الأسعار بشكل شهري بالتحديد في يوم 10 من الشهر الميلادي ويتم تطبيقها بصباح اليوم التالي الموافق الحادي عشر من شهر أبريل لعام 2021 حتى يوم العاشر من شهر مايو.

اسعار البنزين في السعودية لشهر ابريل

قد صرحت بعض المصادر من داخل شركة أرامكو السعودية عن وجود فرصة كبيرة في تغير أسعار البنزين خلال شهر أبريل الحالي وهذا على حسب المراجعة الشهرية التي تتبعها الشركة منذ وقو طويل وعلى أن يتم الإعلان عنها باليوم العاشر من هذا الشهر الميلادي، على أن يتم تطبيق هذه الأسعار الجديدة بيوم الحادي عشر لنفس الشهر في جميع أنحاء ومحافظات المملكة العربية السعودية، والجدير بالذكر أن الشركة قد أعلنت في وقت سابق عن القيام بتحديث أسعار البنزين للشهر الماضي دون إضافة أي زيادات للشهر السابق، وقد تم العمل بها ف كافة محطات البنزين تحت مراقبة مشددة من حدوث أي تلاعب بالأسعار أو زيادات.

أسعار البنزين الجديدة شهر أبريل

شركة أرامكو سوف تعلن عن سعر البنزين بوقت مبكر بتمام الساعة العاشرة مساءً اليوم ويتم العمل بها بصباح غذ ويتم الآن العمل بهذه الأسعار:

سعر لتر البنزين 91 سجل سعر : 1.90 ريال سعودي للتر الواحد.

سعر لتر بنزين 95 سجل سعر: 2.04 ريال سعودي.