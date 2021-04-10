برنامج الأمن الصحي وموعدة وطريقة التسجيل في البرنامج المقدم من وزارة الصحة

برنامج الأمن الصحي هو أحد البرامج الهامة المقدمة من قبل وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، و الهدف من تقديم هذا البرنامج هو العمل علي تدريب جميع المتقدمين بجميع المهارات المعرفية والسلوكية وجميع المهارات التي تمكن المتقدمين من أداء العمل في مجال الأمن الصحي بكفاءة وبطريقة فعالة، و البرنامج عبارة عن قسمين تدريب نظري وتدريب آخر عملي ويستمر المتقدمين في العمل علي البرنامج التدريبي لمدة ثلاثة أشهر، وبعد الانتهاء من مدة التدريب يتم تدريب المتقدمين لمدة أسبوعين آخرين تدريباً ميدانياً في أحد القطاعات الصحية لمنحهم المهارات المهنية العلمية اللازمة لاكتساب الخبرة اللازمة للعمل، بعد الانتهاء من التدريب الميداني يحصل المتدرب علي شهادة معتمدة بإتمام البرنامج، ويصبح المتدرب مؤهلاً للعمل في أي وظيفة خاصة بالأمن والسلامة في المؤسسات الصحية المختلفة و التابعة لوزارة الصحة في المملكة العربية السعودية.

برنامج الأمن الصحي وموعد التقديم

كم خلال المقال يمكنك معرفة خطوات تجديد بطاقة عونك، أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية منذ قليل عن موعد التقديم في البرنامج، علي أن يكون التقديم من صباح يوم غد الأحد الموافق 11 من شهر أبريل للعام الحالي 2021 ميلادية حتي يم السبت الموافق الرابع و العشرون من نفش الشهر، وقد قالت وزارة الصحة السعودية في تغريده لها علي الحساب الرسمي لها علي موقع تويتر”أنه بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعلن وزارة الصحة عن فتح باب القبول و التسجيل في برنامج ” الآمن الصحي” وذلك يوم غد الأحد الموافق 11/4/2021 ميلادية إلي يوم السبت الموافق يوم 24 /4/ 2021 ميلادية،علي أن يكون التقديم علي الرابط التالي: http:// ha.edu.sa/ar/ health-caer-security.

برنامج الأمن الصحي وطريقة التسجيل

الدخول إلي الصفحة الرسمية للهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

إنشاء حساب جديد.

كتابة البيانات المطلوبة أمامك بشكل صحيح.

كتابة رمز التحقق.

الضغط علي تسجيل.

الانتقال إلي صفحة المعلومات الشخصية.

عليك كتابة تاريخ الميلاد ورقم الهوية الوطنية وكتابة جميع البيانات الشخصية الخاصة بك.

يجب عليك ارفاق برنت التأمينات.

يجب تحديد اللغات التي تجيدها.

الضغط علي التالي.

وهناك بعض الأسئلة التي يجب أن يجب عليها المتقدم و الأسئلة كالتالي: