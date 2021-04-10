استعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية وحساب قيمة القرض والأقساط

بنك الراجحي السعودي يقوم بتقديم خدمات مميزه لكل المواطنين السعوديين والمقيمين، ولهذا نجد أن العديد يبحث عن الخدمات المقدمة من البنك عن طريق محركات البحث جوجل، وسوف نتعرف على كل هذه الخدمات من خلال السطور التالية بكل التفاصيل.

استعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية، والذي يعتبر اهم ما يبحث عنه المستفيدين في المملكة العربية السعودية ويعتبر مصرف الراجحي احد اهم البنوك التي تقدم اسرع تمويل شخصي بدون تحويل راتب، وأيضا يقوم بتقديم خدمات هامه وعديده لجميع الأشخاص، ومنها الاستعلام عن قرض بنك الراجحي والذي نتعرف عليه من خلال هذه المقالة وموقع ثقفني، وأيضا يقدم الراجحي خدمة الاستعلام عن الأقساط المتبقية وحساب قيمة القرض عن طريق الموقع الإلكتروني للبنك، ويأتي هذا من خلال حاسبة التمويل الشخصي بنك الراجحي والتي تقدم بأفضل واحدث التقنيات والخدمات، لتسهيل عملية استعلام عن قروض بنك الراجحي بالمملكة.

استعلام عن قروض الراجحي برقم الهوية

يقوم بنك الراجحي بتقديم عدد من القروض التي تساعد المستفيدين على سداد احتياجاتهم الشخصية والأسرية في ظل الظروف الاقتصادية والتحول الاقتصادي التي تقوم به المملكة، حيث هناك تمويل شخصي فورى من مصرف الراجحي، وهناك قرض عقاري وقرض السيارة، وهناك قروض عديده اخرى بها مميزات هامه يبحث عنها جميع الأشخاص ومنها تمويلات بدون كفيل، ويمكن استفسار عن قروض الراجحي بطريقة بسيطه وسوف نتعرف على خطوات استعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية، وهذا من اجل تسهيل الأمر على جميع الأشخاص الراغبين في معرفة القروض المقدمة من مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية.

خطوات تقديم قرض من مصرف الراجحي

أولا عليك الدخول على الموقع الرسمي لمصرف الراجحي.

تقديم نسخه مصوره من بطاقة الهوية الوطنية للسعوديين، أو الإقامة للمقيمين.

تقديم صوره من المؤهل الدراسي.

تقديم خطاب من مكان العمل به المسمى الوظيفي والراتب الشهرى.

يقدم البنك خدمة الاستعلام عن أنواع القروض المقدمة والاستفسار عن أي شئ خاص بهذه القروض.

أمكانية استخدام الحاسبة التقديرية للتعرف على قيمة القرض وقيمة القسط.

حاسبة التمويل الشخصي من مصرف الراجحي مع الرابط

يستطيع أي مستفيد من التعرف على قيمة التمويل أو القسط الشهرى من مصرف الراجحي، من خلال رابط تمويل الراجحي بالمملكة.

ثم يقوم الشخص المستفيد بتحديد القطاع الذي يعمل فيه سواء قطاع عام أو خاص.

اكتب إجمالي الراتب الخاص بك، وكتابة أي مبلغ يتم دفعه في أماكن اخرى شهريا.

اكتب السن الخاص بك.

اختار المدة التي تريد بها تسديد الأقساط، ثم انقر على حساب التمويل.

تمويل الراجحي للمتقاعدين

من ضمن القروض التي يقدمها مصرف الراجحي لعملائه تمويل الراجحي للمتقاعدين، ويعتبر هذا التمويل من اهم التمويلات التي يقدمها بنك الراجحي، حيث يساعد البنك المتقاعدين على مساعدتهم على عمل مشروعهم الخاص من اجل حياه كريمه، ويقدم الراجحي قروض للمتقاعدين وفق شروط محدده من قبل البنك مع تقديم أوراق ونماذج من اجل الحصول على تمويل المتقاعدين.