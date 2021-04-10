نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة متاجر للتمويل | تجربتي مع شركة متاجر للتمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر شركة متاجر للتمويل أحد أهم الشركات التمويلية التي توفر التمويلات الشخصية للشباب الراغبين في إنشاء المشاريع الصغيرة وامتلاك رأس المال لتلك المشاريع، وقد تكونت الشركة من عدد كبير من الفروع مثل فرع الدمام وفرع جدة والرياض، ويُعتبر الفرع الرئيسي للشركة هو فرع مدينة الرياض، وتوفر تلك الشركة عدد من القروض بدون كفيل وبدون أي رسوم إدارية، ويكون التسديد للتمويل على مدار يصل إلى خمس سنوات، ويمكنك معروفة تفاصيل التمويل فيما يلي.

شروط متاجر للتمويل

تقوم شركة متاجر للتمويل بتوفير التمويلات الشخصية بدون كفيل وكذلك بدون أي رسوم إدارية، حيث تقوم الشركة بتقديم تمويلات تصل إلى 100 ألف ريال سعودي، وشروط تلك التمويلات هي:

يلزم على المتقدم أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري له هو 4000 ريال سعودي. أن يكون عمر المتقدم بين 21 إلى 65 عام. يجب أن تكون فترة التسديد للقرض لا تزيد عن الخمس سنوات. إذا كان المتقدم يعمل بالقطاع الحكومي، فيجب ألا تقل مدة العمل عن 3 شهور من العمل في تلك المنشأة. يلزم أن يكون حضور المستفيد في عمله بشكل ثابت، حتى يتمكن من الحصول على طلب التمويل.

فهذه هي الشروط الخاصة بالشرطة لتتمكن من الحصول على التمويل، كما يمكنك التقديم على تمويل من شركة باب رزق جميل، لتحصل على تمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية في الصغر.

شركة متاجر للتمويل

بعد الاطلاع على الشروط الخاص بالشركة للحصول على التمويل، نأتي الآن لكيفية التقديم والحصول على التمويل كالتالي:

أولاً قم بالدخول إلى منصة الشركة.

ثم اضغط على “ طلب تمويل “.

“. سيتم تحميل صفحة البيانات الخاصة بالتقديم للطلب.

قم بإدخال البيانات الخاصة بك للحصول على الطلب، وتلك البيانات هي (الاسم الرباعي للمتقدم\رقم الهاتف الجوال-البريد الإلكتروني الخاص بك-رقم هوية المستفيد-مبلغ التمويل الذي تريده-الراتب الشهري لك-المبلغ الالتزام الشهري-قطاع العمل-المدينة التي تعيش بها-نوع الالتزام عقاري أو شخصي-أقرب الفروع الخاصة بالشركة لك-الوقت المناسب للتواصل).

ثم قم بالموافقة على سياسة الشروط والأحكام الخاصة بالشركة.

ثم اضغط على “إرسال الطلب”.

فهذه هي كل الخطوات المطلوبة للتسجيل والتقديم على طلب التمويل من شركة متاجر للتمويل، كما تقوم الشركة السعودية للتمويلات الشخصية بتقديم تمويل شخصي من الشركة.

رقم متاجر للتمويل

كما قد قدمت الشركة رقم ساخن للحصول على الخدمات التي تقوم الشركة بتقديمها، والرقم هو (966126821298+).

فهذه هي الشروط وطريقة التقديم على قروض وتمويلات شركة المتاجر للتمويل، فالشركة تقوم بتبني أفكار الشباب والعمل على مساعدتهم لإنشاء مشاريعهم الخاصة.