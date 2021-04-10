نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم طلب اعفاء سداد قرض الراجحي للسعوديين والمقيمين بالمملكه مع توضيح الشروط اللازمة في المقال التالي
عمر شويل - جدة تقديم طلب اعفاء سداد قرض الراجحي ، من أكثر الأسئلة الشائعة بالوقت الحال من قبل عدد كبير من العملاء الذين قاموا باقتراض القروض من خلال بنك الراجحي السعودية حتى يساعدهم أن يحصلوا على معيشة أفضل في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا الذي أثر على اقتصاد الدولة وجعل مواطنيها يعانون قليلاً لذا حرصت المملكة العربية السعودية بأن تقوم بتقديم بعض المساعدات المصرفية التي تقدم في صورة خدمات مصرفية بأقساط سداد ميسرة.
كيفية تقديم طلب اعفاء سداد قرض الراجحي
قام مصرف الراجحي بوضع خطوات لابد من أن يقوم العميل باتباعها حتى يكون من السهل عليه تقديم طلب اعفاء سداد قرض الراجحي تتمثل فيما يلي:
- أولاً يتم الدخول للموقع الرسمي الخاص بمصرف الراجحي الالكتروني.
- من خلال القائمة الرئيسية قومي باختيار التمويل التي ترغب الحصول عليه ومن خلالها يمكنك أن تختار نوع التمويل سواء لشراء السيارة أو عقار.
- بعدها يتم النقر على تعبئة نموذج الطلب فكل خدمة لها الشروط الخاصة بها الذي يجب أن تتوافر في كل عميل متقدم للحصول على القرض.
- ثم تستطيع التعرف على قيمة الأقساط الشهرية.
شروط اعفاء سداد قرض الراجحي
حالتين فقط هما الذين يستطيعوا اعفاء سداد قرض الراجحي والتي قد قام بتحديدهم بنك الراجحي وهما ما يلي:
- إذا حدث وتوفى العميل يعفى من تسديد قسط قرض الراجحي.
- إذا تعرض يوماً ما للإصابة بالعجز الكلي أو الجزئي يمنع عنه سداد قرض الراجحي.
شروط الحصول على قرض الراجحي
يعطي بنك الراجحي قروض متنوعة حتى تساعد الجميع في تلبية احتياجاتهم مثل ترميم وقرض الزواج والقرض العقاري والسيارة والتمويل الشخصي دون إضافة فوائد على القروض، بالإضافة إلى أنه يساعد بأن يوفر للشباب مشروعات ومن أهم الشروط التي يقدمها مصرف الراجحي التالي:
- يقدم المصرف قروض بحد أدنى 2000 ريال سعودي.
- يقدم المصرف شروط مبينة في حال عدم تحويل الراتب.
- يجب بأن لا يزيد عمر العميل المتقدم للحصول على قرض الراجحي عن 60 عام.
طريقة فتح حساب بمصرف الراجحي
باتباع عدة خطوات يمكن للعميل فتح حساب جاري داخل بنك الراجحي وهي:
- قم بالدخول للموقع الرسمي لمصرف بنك الراجحي.
- ثم يتم النقر على كلمة فتح حساب والموافقة على كافة الأحكام والشروط.
- ثم يتم كتابة جميع المعلومات الشخصية والرمز الذي يوجد بالصورة والنقر على كلمة التالي.
- وسوف ترسل لك رسالة تأكيد الحساب ومن ثم يتم التوثيق بأبشر وهي سهلة.
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