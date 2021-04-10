قرض لا يطلب كفيل ولا تحويل راتب يبدأ من 6000 ريال ميسر جداً للنساء والرجال من التيسير للتمويل

قرض لا يطلب كفيل ولا تحويل راتب من التيسير للتمويل وهي شركة معتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث أتاحت التمويل الشخصي منذ أيام قليلة فيما كانت تختص في القروض للسيارات وتمويل المنشآت، وها أتاح القرض بأسهل الإجراءات يتميز بكل شفافية ووضوح في التعامل وأكبر فترة سداد متاحة، بالإضافة إلى إمكانية السداد المبكر، بجانب تنفيذ صرف القرض في أسرع وقت ممكن خلال 24 ساعة في حالة اكتمال المستندات المطلوبة، تعمل شركة التيسير على نهج توفير أفضل الخدمات التمويلية من أجل المساعدة لتلبية الاحتياجات الضرورية وتحقيق هدف الاستقلال المالي للعميل مع الراحة في السداد بأقساط مرنة تناسب الدخل الشهري لك لضمان عدم التعثر في التسديد.

مزايا قرض لا يطلب كفيل ولا تحويل راتب من التيسير للتمويل

تقدم شركة التيسير جميع المنتجات التمويلية كلها تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

القرض ميسر جداً بدون كفيل ولا يشترط تحويل الراتب.

فترات سداد على 5 سنوات وأقساط سهلة تناسب راتبك.

تمويل بأسهل إجراءات يبدأ من 6000 ريال يصل حتى 100 ألف ريال سعودي تسهيلات عديدة.

تتميز الشركة بالشفافية بمعنى أنه لا توجد رسوم غير معروفة للعميل، فيتم إعلام العميل بجميع المصروفات أو الرسوم وأسعار النسب.

تمويل سريع للنساء والرجال ميسر يتم خلال يوم عمل والموافقة تتم بصورة فورية.

هامش الربح يكون هو الأفضل مقارنة بالشركات والبنوك الأخرى منافس وثابت طوال فترة التمويل.

إمكانية السداد المبكر في أي وقت.

القرض للقطاع العام والخاص.

كيفية الحصول على قرض شخصي من التيسير للتمويل

حددت شركة التيسير للتمويل بعض الشروط لكي تحصل على قرض بدون تحويل راتب ولا كفيل بكل سهولة إذا توفر التالي:-

أولا قم بتعبئة طلب قرض عبر الموقع الإلكتروني tayseerme.com.

الشروط الواجب توافرها:-

ألا يقل الراتب الشهري عن 5000 ريال سعودي.

أن يكون العميل على رأس عمل لفترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر.

لا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 65 سنة وقت سداد آخر دفعة في القسط.

القرض متاح للمواطنين السعوديين فقط من الرجال والنساء.

المستندات المطلوبة على النحو التالي:-