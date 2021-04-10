التعليم عن بعد بالسعودية العام القادم ووزير التعليم السعودي يحدد مستقبل التعليم الرقمي بالمملكة في الملتقى 1443

التعليم عن بعد العام القادم مامصيره الآن مع وزير التعليم السعودي في القرارات الجديدة التي سيصدرها الوزير غداً الأحد، في ملتقى التعليم عن بعد، ومستقبل التعلم عن بعد، حيث أنه سيقام لقاء بالمملكة العربية السعودية بمصاحبة وزير التعليم حمد آل الشيخ، ومن خلاله سيتم تحديد مستقبلاً للتعلم الالكتروني، حيث أنه سابقاً منذ أيام قليلة قامت الوزارة باتخاذ قرار بأن العام الدراسي المقبل 1443 بالمملكة سيكون حضوري، ولكن بشروط أخذ اللقاح المقرر لمنسوبي التعليم بالمملكة، هل بعد المؤتمر غداً سيتم تغيير العام الدراسي من حضورياً إلى تعلم عن بعد؟.

وزير التعليم السعودي (هل سيكون التعليم عن بعد العام القادم 1443 ملتقى التعليم عن بعد)؟

وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية سيحدد، مستقبل التعليم غداً في عدة قرارات مهمة غداً الأحد، لأنه تم إصدار عدة قرارات للعام الدراسي المقبل 1443 قبل بدايته، منها ماهو أنه ستكون الدراسة العام المقبل حضورياً، ومن بعض القرارات سابقاً أنه سيكون بعضه حضورياً، ولكن بعض المواد سيتم تدريسها عن بعد، وقرار آخر صدر بتخفيض عدد ساعات الحضور بالمدارس في ظل تلك الوباء، ولأن الوزارة استعدت للعام الحضوري بزيادة وإنشاء عدد كبير من المدارس والفصول الدراسية بالمملكة، كما أنه تكلم وزير التعليم في لقاء سابق له عن زيادة فصل صيفي ليصبح العام الدراسي ثلاثة فصول دراسية بالسعودية، وذلك لتخفيف عدد الطلاب في المدارس التي تصحبها كثافة عالية من عدد منسوبي التعليم والطلاب والطالبات، وبعد كل هذا هل ستطالبون بإلغاء الدراسة حضورياً، أم ستحدد الوزارة أن التعليم سيكون عن بعد في الملتقى غداً الذي يكون بصحبته وزير التعليم السعودي؟.

مستقبل التعليم عن بعد بالسعودية من منصة مدرستي ومنصة الطفولة المبكرة

التعليم عن بعد حقق نجاحاً هائلا لدى الطلاب ودراستهم عبر منصة مدرستي في العام الدراسي 1442، برغم كل الصعوبات والمشاكل إلا أنها تمت المحافظة على صحة الطلاب من خلاله، كما أنه بعد نجاح منصة مدرستي التعليمية التي تتوجت من وزير التعليم السعودي، هي والعاملين عليها، أصدر وزير التعليم منصة أخرى للأطفال تسمى بمنصة مدرستي للطفولة المبكرة، هل إصدار هذه المنصات ونجاحها العام الماضي سيكون سبب لاستمرار التعليم عن بعد بالسعودية العام المقبل، خاصةً وأنه الصحة تشدد على أخذ اللقاح لأن الوباء ينتشر بهذه التجمعات، وأنها تحذر من الاختلاطات الكثيرة وأن يتباعد الأشخاص، وبعد كل ذلك غداً سيتم تحديد مصير التعليم عن بعد، وهل مستمر أم أنه سيكون موجود ولكن بشروط محددة، ولكن هل سيدعم أولياء الأمور عملية التعليم عن بعد مرة أخرى على المنصات التعليمية، أم التعليم الحضوري أفضل لطلاب المراحل الأساسية وطلاب الجامعات.