تمويل شخصي بقسط يبدأ من 600 ريال ومبلغ تمويلي حتى 750 ألف بدون كفيل

البنوك السعودية والشركات تقوم بتوفير تمويل شخصي للمواطنين والمقيمين بقسط شهري بسيط يناسب الدخل الشهري لهم، وطرق سداد القرض والفترة الزمنية والتي تتراوح من سنة إلى 5 سنوات ومن الممكن أن تمتد وفق بعض القوانين والشروط، التمويل الشخصي يتم تقديمه للأفراد الموظفين بالقطاع الخاص والقطاع الحكومي والنساء أيضا، فهو يشمل جميع من فوق 21 عاما، وهناك عدة شروط وقوانين وفق بعض البنوك والشركات.

تمويل شخصي بدون كفيل

توفر شركة اليسر قرض شخصي للمواطنين والمقيمين بدون كفيل وعلى أطول فترة سداد لراحة العملاء وتوفير أقصى المساعدات لهم، حتى يتسنى لهم شراء جميع المنتجات والحصول على المتطلبات الشخصية سريعا بدون قلق من سداد القرض، تمويل للمتقاعدين بقسط شهري 600 ألف ريال بدون رسوم وبدون كفيل، حيث يتم التسهيل وفق القوانين المنصوصة والشروط المطلوبة لتوفير مدة سداد القرض والتي قد تستمر حتى 60 شهرا، ويمكنك احتساب قيمة القرض والقسط الشهري من خلال حاسبة التمويل الشخصي وتمويل السيارة لشركة اليسر، هناك أيضا تمويل للسلع الاستهلاكية، الذي يقدم مبلغ تمويلي حتى 30 ألف ريال لشراء الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، ومدة التمويل تصل إلى 36 شهرا، والقسط الشهري يبدأ من 300 ريال وفق الدخل الشهري ومبلغ التمويل.

تمويل شخصي للمقيمين والمواطنين

من أهم المزايا الهامة للتمويل أنه يصل إلى 300 ألف ريال للتمويل الشخصي، و750 ألف ريال للإجارة براتب 5000 ريال سعودي للسعوديين، و6000 ريال سعدي للمقيمين، تمويل سيارة 750 ألف ريال بدون كفيل وبدون دفعة أولى، التمويل بدون كفيل حتى 100 ألف ريال بهامش ربح تنافسي وفترة سداد تصل إلى 60 شهرا، بشرط أن لا يقل العمر عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما للموظفين و 70 عاما للمتقاعدين، كما أن هناك شرط أساسي أن يكون العمل لا يقل عن 3 شهور بالخدمة للسعوديين، و6 أشهر للمقيمين، يتم تقديم خطاب تعريف بالراتب، هوية سارية المفعول، العنوان الوطني، نموذج استقطاع، كشف حساب بنكي، هذا المطلوب لتقديم طلب الحصول على تمويل شخصي من شركة اليسر حتى 300 ألف ريال.

طلب تمويل شخصي

هناك بعض الأمثلة للتمويل الشخصي ومعدل النسبة السنوي وفترة السداد التي تصل إلى 3 سنوات، فأن المعدل 19.46% والتي لم تتغير مع اختلاف المبلغ التمويلي، والقسط الشهري يختلف مع اختلاف القسط الشهري، فإذا كان المبلغ التمويلي 100 ألف ريال فأن القسط الشهري 3611 ريال شهريا، وإذا كان المبلغ 20 ألف ريال فالقسط الشهري 722 ريال شهريا على فترة سداد 3 سنوات وكل هذا يختلف وفق بعض الإجراءات والقوانين المعلن عنها من قبل الشركة، طلب تمويل شخصي من شركة اليسر، إذا أردت يمكنك أن تحصل على القرض المناسب لك والحصول عليه بموافقة فورية بدون كفيل وبدون دفعة أولى، فشركة اليسر الشركة الأولى في توفير أقصى الطرق البسيطة والميسرة وتوفير تمويل شخصي أو تمويل سيارة مناسب لك.