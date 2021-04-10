رابط إعفاء بنك الراجحي الجديد والمستندات المطلوبة 1442

إعفاء قرض الراجحي لمواطني المملكة العربية السعودية، بنك الراجحي يقدم لمواطني المملكة العربية السعودية الكثير من التمويلات الشخصية، ومن أهم تلك الخدمات “خدمة إعفاء بنك الراجحي” وهذه الخدمة يحتاج إليها العديد من المواطنين لأن المملكة مرت بظروف عصيبة بعد انتشار فيروس كورونا.

إعفاء بنك الراجحي في السعودية

في البداية عليكم بتسجيل الدخول إلى الرابط الخاص ببنك الراجحي.

يتم الضغط على تسجيل الدخول، من ثم اختيار طلب التمويل.

ويعد ذلك يتم كتابة كافة البيانات الخاصة بالمقترض.

يتم إرسال الرقم بعد أن تم حفظه بشكل مباشر.

يجب الانتظار لمدة نصف ساعة على الأقل، لكي يرسل إليك الموقع رسالة بالقبول أو بالرفض.

إذا كانت الرسالة تحتوي على القبول فعليكم بالذهاب فوراً إلى البنك.

شروط طلب قرض بنك الراجحي

من شروط الحصول على طلب قرض من بنك الراجحي يجب أن لا يزيد عمر المتقدم عن سن ٦٠ عام.

يجب أن لا يقل راتب العميل عن ٢٠٠٠ ريال سعودي.

أعمال بنك الراجحي

بنك الراجحي يسعى إلى تحقيق أهداف المواطنين وذلك من خلال الموقع الإلكتروني المذكور لكم في السابق، حيث أن هذا الرابط يسهل عليكم الوصول إلى عملاء البنك والتواصل معهم بكل سهولة، كما أن هذا البنك يقدم خدمة الاستثمار والعديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى لإرضاء المواطنين.

وفي النهاية نكون قدمنا لكم طريقة طلب إعفاء من بنك الراجحي، كما يمكنكم الاستفادة من التعرف على شروط الحصول على طلب قرض من الراجحي.