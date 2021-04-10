شروط اعفاء بنك الراجحي الجديد 1442 || طريقة تقديم طلب الاعفاء من القرض للمواطنين

اعفاء بنك الراجحي الجديد 1442 نظرا لوجود بعض الاشخاص التي تعصره في دفع القروض وذلك وفقا لبعض التطورات الأخيرة التي حدثت في المملكة العربية السعودية وتوقف عمل الكثيرون، قام مصرف الراجحي بالمملكة بالإعفاء عن بعض القروض لمساعدة الكثير من الأشخاص بالإضافة إلى ذلك أن مصرف الراجحي قد يعمل على توفير العديد من الخدمات المتعددة للعملاء، فهو من أكثر البنوك المميزة في السعودية والتي يقبل عليه الكثير من المواطنين، لانه يعمل علي تقديم كل ما هو جديد وميسر وقروض مقدمة دون شروط معقدة، بالاضافة ان جميع القروض تطابق احكام الشريعة الاسلامية، ونحن اليوم نضع لكم شروط اعفاء الراجحي للمواطنين.

شروط اعفاء بنك الراجحي الجديد 1442

مصرف الراجحي الإسلامي يقدم العديد من الشروط لكي يتم الحصول على اعفاء القرض تابعوا معنا ما هي الشروط كالتالي:-

إذا حدث للعميل إصابة يمكنه أيضا أن يبدأ بتقديم الأوراق التي تثبت ذلك.

أو إذا كان لديه عجز كلي في الجسد وغير قادر علي عدم السداد لهذا الغرض.

قد يتم الإعفاء بشكل مباشر إذا توفي العميل في سوف يتم تقديم الأوراق من خلال اهله.

تقديم طلب إعفاء من قرض مصرف الراجحي الإسلامي

يمكنك أن تحصل على طلب الإعفاء من القروض ولكن بطريقة معينة وأوراق لابد من توافرها ومستندات هامة وهي تكون كالتالي:-

الحصول على شهادة وفاة أو شهادة على العجز أو الإصابة ببعض الأوراق التي تخص الحصول على قرض.

الحصول على رقم العقد ورقم التاريخ الخاص بك.

أخطار رقم الحفيظة.

ولكن إذا كان لهذا الغرض شركاء لابد أن يقوموا بكتابة كافة البيانات المتعلقة بهم.

تقديم كا ما يثبت بالحالة حتي يتم الموافقة من البنك.

طريقة تقديم طلب إعفاء قرض الراجحي

هناك بعض الخطوات الهامة للتقديم للحصول علي الاعفاء من الراجحي من خلال الراجحي وهي كالتالي:-