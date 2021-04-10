نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قسط سيارتك بدون كفيل وأقساط حتى 5 سنوات للسعودي والمقيم في المقال التالي
قسط سيارتك بدون كفيل أحد أهم عروض التمويل التأجيري الذي تقدمه شركة اليسر للإجارة والتمويل للأفراد من المواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً في المملكة العربية السعودية وذلك بتسهيلات عديدة وهامش ربح منافس بالإضافة إلى شروط ميسرة وغير معقدة لاستكمال إجراءات طلب الحصول على المنتج، وقد تأسست شركة اليسر في عام 2004 وفى غضون سنوات قليلة أصبحت الشركة من أوائل الشركات الرائدة في مجال التمويل والتي تعد من أسرع 100 شركة تمويل نمواََ في المملكة حيث توفر الشركة حلول تمويلية سريعة ومتميزة ومطابقة لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.
مميزات عرض التمويل التأجيري من شركة اليسر
تقدم شركة اليسر للإجارة والتمويل عرض قسط سيارتك بدون كفيل وبمبالغ تمويلية كبيرة تلبي جميع الاحتياجات الشرائية للأفراد من السعوديين والمقيمين أيضاً داخل المملكة العربية السعودية ، كما تتيح الشركة للعملاء إمكانية تقسيط سيارة الأحلام من خلال أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع الدخل الشهري للعميل وبدون أي ضمانات، وسوف نوضح في هذا المقال أهم مميزات التمويل التأجيري المتاح لدي شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية.
- يمكن أن تصل قيمة مبلغ التمويل حتى 750 ألف ريال سعودي.
- لا يشترط طالب التمويل إلى وجود كفيل أو ضامن وذلك للاستفادة من المنتج.
- يتميز تمويل شركة اليسر بهامش ربح تنافسي.
- يمكن للأفراد من السعوديين والمقيمين أيضاً الاستفادة من هذا المنتج.
- يمكن لطالب التمويل تقسيط مبلغ التمويل من خلال أقساط شهرية ميسرة ومجدولة حتى 5 سنوات.
- تتيح شركة اليسر للإجارة والتمويل للعملاء إمكانية الاستفادة من هذا المنتج في تمويل السيارات المستعملة.
- تتيح الشركة للأفراد التقديم على طلب الحصول على المنتج من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة وذلك عن طريق تعبئة نموذج طلب المنتج بالبيانات الشخصية المطلوبة.
- إجراءات سهلة وسريعة للحصول على تمويل شركة اليسر بدون كفيل وبأقساط شهرية ميسرة.
شروط الحصول على تمويل شركة اليسر بدون كفيل
- يشترط أن يكون عمر طالب التمويل لا يقل عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة وذلك للحصول على التمويل.
- الحد الأدنى للدخل الشهرى لطالب التمويل السعودي الذي يعمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص هو 5000 ريال سعودي.
- أما إذا كان طالب التمويل من المقيمين العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص فيشترط أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهرى هو 6000 ريال سعودي.
- يجب أن يكون المواطن السعودى الذي يرغب في طلب المنتج على رأس العمل لمدة لا تقل عن 3 أشهر.
- إذا كان طالب التمويل من المقيمين فيشترط أن يكون على رأس العمل لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
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