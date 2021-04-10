«ودي ولكن» أغنية جديدة لطارق المنهالي

فؤاد الجهني : متابعات :

أطلق الفنان / طارق المنهالي ، أغنيته الجديدة التي هي من ألحانه بعنوان ودي ولكن ، وقد لقت استحساناً كبيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي الإذاعات المحلية والخليجية ،وهي من كلمات الشاعر ناصر القزلان ، وتوزيع المايسترو /معن الحسام وميكس ماستر / علي رمضان وإشراف عام الفنان / فادي الساري يعقب طارق المنهالي بأن الفترة القادمة مليئة بسلسله متجددة من الاعمال المنوعة وقد اعلن عن تحضيره لتصوير مجموعة من الجلسات الافتراضية عن بعد عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، وتجديد الموروث الاماراتي الأصيل الذي يعتز ويفتخر به بالاضافة للموروث الخليجي بشكل عام .

الأغنية الجديدة أخذت الطابع الذي اعتاد عليه جماهير الفنان الأصيلة والتي دائماً ما ارتبطت في شخصية الفنان طارق المنهالي وغالباً ما يقوم هو بتلحينها واختيار طريقة طرحها لجمهوره ، ويعقب قائلاً : للفن الأصيل عندي هيبة ورونق خاص فالتحضير له يرهقني كثيراً واستمتع في تلحينه أيضاً .

الجدير بالذكر بأن الفنان الإماراتي طارق المنهالي أول فنان اماراتي يتخرج من أكاديمية بيت العودالعربي(أبوظبي) من قسم الأصوات والبحوث بتقدير امتياز بمرتبة الشرف في تخصص غناء الفنون الخليجية تحت اشراف الموسيقار الدكتور نصير شمه وقد اطلق عليه

لقب(صوت الأصالة) حينها لتعلق طارق بهذه الخامه الأصيلة وتمسكه بها ، بالإضافة إلى أنه حاصل على الماجستير في الملكية الفكرية من الجامعة الأمريكية في الإمارات وبكالوريس القانون والنظم السياسية من نفس الجامعة .