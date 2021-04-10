نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مواعيد الاختبارات الدراسية 1442 في المملكة في المقال التالي
موعد جدول الاختبارات النهائية بالسعودية بعد مطالبات كثيرة من طلاب وطالبات وأولياء الأمور بإجراء الامتحانات قبل قدوم شهر رمضان كما حدث العام الماضي حتى يتفرغ الطلاب في كافة أنحاء المملكة للصيام والقيام بعيدًا عن جو المذاكرة والتوتر والامتحانات بات مطلبا عاما في،المملكة العربية السعودية إلا أن الوزارة رفضت ذلك وأكدت أن الامتحانات لابد من إجرائها في موعدها المحدد مسبقا وهو الذي سيتم في يوم ٦/ ٩/ ١٤٤٢، وقامت الوزارة بنشر جدول الامتحانات للفصل الدراسي الثاني للمواد التي سيقوم الطلاب الامتحان فيها.
جدول الاختبارات النهائية السعودية
يتضمن جدول الاختبارات النهائية التي أعلنت عنها وزارة التعليم السعودية ميعاد الاختيار ت السعودية فضلا عن المادة التي سيختبر فيها بالإضافة إلى مواعيد اختبارات الدور الثاني ومواعيد الاحترازية ومواعيد بداية العام الدراسي الجديد المقبل، وبيان موعد ظهور النتيجة والجداول وهو فترتين للاختبار ويختلف حسب كل مدرسة ومنطقة حسب المحافظة والمنطقة التابعة عدلته المدرسة.
جدول الاختبارات النهائية للمرحلة المتوسطة ١٤٤٢
- يوم الاحد الموافق ٦/ ٩/ ١٤٤٢ سيكون امتحان مادتي الرياضة والحديث، في الفترة الأولى من الساعة ١٢، وفي الفترة الثانية في الساعة ١.٢٠.
- الاثنين الموافق ٧/ ٩، سيكون امتحان مادة التوحيد.
- الثلاثاء الموافق ٨/ ٩، سيكون امتحان مادتي الاجتماع والتفسير، في الفترة من الساعة ١٢.٣٠، والفترة الثانية ١.٢٠.
- الأربعاء الموافق ٩/٩، سيكون امتحان مادة لغتي.
- الخميس الموافق ١٠/ ٩، سيكون امتحان مادة العلوم.
- الأحد الموافق ١٣/ ٩، امتحان مادتي الحاسب واللغة الانجليزية في الفترة الأولى ١٢.٣٩، والفترة الثانية الساعة ١.٢٠.
- الاثنين الموافق ١٤/ ٩، امتحان مادة الفقة
ونتمنى لجميع الطلبة والطالبات المقيدين بمختلف الصفوف بالمملكة العربية السعودية دوام النجاح والتوفيق والنجاح مطالبين إياه عدم التوتر والقلق اثناء،إجراء الاختبارات حتى لا يؤثر ذلك على تركيزهم ودرجاتهم العام في الاختبارات.
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