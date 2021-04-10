نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجازة شهر رمضان بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع قرب قدوم شهر رمضان الكريم يتساءل المواطنون والمقيمون بالمملكة العربية السعودية عن مواعيد الإجازة ، فشهر رمضان مصدر سعادة وبهجة للمسلمين عامة ، ومن منطلق حرص المملكة علي إقامة الشعائر الدينية وتيسير أمور الناس في الشهر الكريم ، وإعطاء المجال لمريدي الاعتكاف واستقبال عيد الفطر المبارك فإن حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حددت لائحة تخص الإجازات السنوية للموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية، والتي تنص علي منح موظفي القطاع العام إجازة خلال شهر رمضان الكريم، ويخضع تحديد مدة الإجازة خلال الشهر الفضيل في بعض الهيئات الحكومية إلي اللائحة الداخلية لتلك الهيئات.

موعد إجازة الموظفين الحكوميين بالمملكة العربية السعودية

يحدد موعد إجازة شهر رمضان بالنسبة للهيئات والمؤسسات الحكومية المخاطبة بلائحة الخدمة المدنية من تاريخ الخامس والعشرون من شهر رمضان الكريم حتي نهاية الشهر بما يشمل وقفة عيد الفطر المبارك ويضم إليها إجازة عيد الفطر المبارك حسب قانون العمل ، وسيكون موعد بداية شهر رمضان المبارك في شهر أبريل، علي أن يكون للهيئات والمؤسسات الحكومية الحق في تمديد هذه الإجازة علي حساب الأيام التي تقع في شهر رمضان أي أن تبدأ الإجازة قبل تاريخ الخامس والعشرين من رمضان وذلك تبعاً للائحة الداخلية لكل هيئة ومؤسسة، وبناء عليه يجب علي كل موظف حكومي إتباع نظام الإجازات الداخلي للهيئة التابع لها.

موعد إجازة الموظفين الغير حكوميين بالقطاع الخاص بالمملكة

لم ينص قانون العمل الصادر بشأن أجازات العاملين بالقطاع الخاص علي منح أجازة للعاملين بالقطاع الخاص خلال شهر رمضان الكريم بغير المنصوص عليه بمنح إجازة أجباريه لكافة الموجودين بالمملكة العربية السعودية عن عيد الفطر المبارك اعتباراً من يوم 30 رمضان أي كان موافقاً لوقفة العيد أو أول أيام العيد، وقد تنص اللائحة الداخلية للشركة أو المؤسسة الخاصة علي منح الموظفين أجازة في شهر رمضان سابقة لإجازة العيد أو جعل إجازة العيد محدودة بمواعيد إما بداية من وقفة العيد وأول وثاني يوم أو تنتهي عند أول يوم ويعتبر ثاني يوم العيد يوم عمل طبيعي، وبناء عليه يجب علي موظف القطاع الخاص اتباع لائحة شركته الداخلية في الإجازات.

تصاريح الصلاة والعمرة بالحرمين من بداية شهر رمضان

يتم منح تصاريح العمرة والصلوات في الحرم بداية من 1 رمضان وفق الضوابط التي وضعتها وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية وهي كالآتي :

أولًا:يحق لمن حصل علي التحصين الخاص بكورونا طبق قواعد بيانات تطبيق توكلنا من وزارة الصحة .

ثانياً : يحق لمن حصل علي تصريح عبر تطبيق اعتمرنا عن طريق حجز موعد أو خانة زمنية حسب المتاح من التطبيق وفق نسب التشغيل الخاصة بالحرمين الشريفين للعام الحالي 1442 هجرياً.