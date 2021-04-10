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عمر شويل - جدة السعودية تحدد عدد ساعات الدوام في خلال شهر رمضان المبارك 2021، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن عدد ساعات العمل الجديدة التي من المفترض يتم تطبيقها داخل المملكة بداية من أول أيام شهر رمضان المعظم لعام 1442 أعاده الله على سائر بلاد المسلمين بالخير واليمن والبركات، كما شددت الوزارة على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية المطبقة داخل المملكة.

عدد ساعات العمل خلال شهر رمضان 1442

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عبر تغريدة لها عبر إحدى مواقع التواصل الإجتماعي تويتر قائله أن عدد ساعات العمل الرسمية للموظفي القطاع الخاص تكون ست ساعات يومياً خلال شهر رمضان 1442 /2021، كما أكد المهندس أحمد الراجحي أن ساعات العمل للموظفي اللائحة تكون بواقع خمس ساعات تبدء من الساعة العاشرة صباحاً وتنتهي الساعة الثالثة عصراً.

وما يمكن قوله هو أن شروط العمل الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ داخل المملكة منذ شهر مارس الماضي ، والتي تهدف إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل وخاصةً بعد قرار المملكة بإلغاء نظام الكفالة، ويمكن أن تتلخص قواعد العمل الجديدة داخل المملكة في الأتي:

إلغاء نظام الكفالة

حرية الوافد التنقل من وظيفة لأخري

حرية السفر للوافد دون إعلام صاحب العمل

حرية ممارسة الوافد وظيفة أخرى في خلال فترة سريان عقد العمل

اختبار العامل في بلده الأم قبل قدومه إلى المملكة كشرط أساسي للحصول على التأشيرة

يشترط إجادة العامل القراءة والكتابة للحصول على التأشيرة.

وما يجب قوله هو أن تم تخفيف ساعات العمل بمعدل ساعتين ليصبح عدد ساعات القطاع العام خمس ساعات، وست ساعات للقطاع الخاص وذلك طبقاً لقانون 65 لقانون العمل للقطاعين العام والخاص، مع العلم في حالة أن أصبحت ساعات العمل أزيد من ست ساعات فأن ذلك يُحسب بساعات عمل إضافي ويتم محاسبته بقدر مالي ما يكون بزيادة 50٪ من الراتب الأساسي وذلك بالتقريب، وينطبق هذا القانون على كافة العاملين داخل المملكة سوء كانوا سعوديين أو أجانب، كما شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية كافة القطاعات بضرورة الإلتزام بتطبيق هذا القانون بدايةً من شهر رمضان القادم.