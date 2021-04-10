نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “new”إعلان أسعار البنزين الجديدة في السعودية رسمياً لشهر أبريل 2021 أرتفاع في الأسعار الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إعلان أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر أبريل، أعلنت الآن اللجنة المكلفة بتحديد الأسعار الأسعار الجديدة لشهر أبريل التي سيتم العمل بها من غداً الأحد، وكانت وتترقب كافة المؤسسات الأسعار الجديدة فسعر الوقود يؤثر على العديد من الخدمات الأخرى، فيتم زيادة سعر النقل والشحن في حال زيادة أسعار البنزين، وتجتمع اللجنة المختصة بتحديد الأسعار الجديدة حالياً، وأعلنت الأسعار الجديدة منذ دقائق، وجاءت الأسعار الجديد أعلى من أسعار شهر مارس الماضي وفيما يلي أسعار المحروقات الجديدة لشهر أبريل 2021.

أسعار البنزين الجديدة في السعودية

سعر بنزين 91 قبل التعديل 1.90 ريال للتر سعر بنزين 91 بعد التعديل 1.99 ريال للتر سعر بنزين 95 قبل التعديل 2.04 ريال للتر سعر بنزين 95 بعد التعديل 2.13 ريال للتر سعر الديزل قبل التعديل 0.52 ريال للتر سعر الديزل بعد التعديل 0.52 ريال للتر سعر غاز البترول المسال قبل التعديل 0.75 ريال للمتر سعر غاز البترول المسال بعد التعديل 0.75 ريال للتر سعر الكيروسين قبل التعديل 0.75 ريال للتر سعر الكيروسين بعد التعديل 0.75 ريال للتر

شركة أرامكو تحدد سعر البنزين اليوم

تهتم شركة أرامكو السعودية أكبر شركة بترول في العالم بتقديم أفضل المنتجات، من حيث الجودة ودرجة نقاء الأوكتين للبنزين، وتتابع جميع المراحل من بداية التصنيع وتحويل النفط الخام إلي مشتقات، حتى يصل إلي المواطن في سيارته من خلال مراقبة كافة المراحل عبر الأجهزة المختصة من قبل الشركة.

أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر أبريل 2021

كانت اللجنة المختصة لتحديد الأسعار تجتمع بصورة ربع سنوية أي كل ثلاث شهور، ومن شهر فبراير عام 2020 أخذت قرار بأن يكون أجتماع تحديد الأسعار يكون بشكل شهري، وتحديداً في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ويتم العمل بالأسعار الجديدة في صباح اليوم التالي، لتحديد الأسعار أي يوم 11 من نفس الشهر.

أرامكو عملاق أنتاج البترول في العالم

تعد شركة أرامكو أكبر شركة منتجات بترولية في العالم ويقدر القيمة السوقية للشركة 1.8 ترليون دولار وكانت قد طرحت نسبة 1.5 % للاكتتاب وحققت من خلاله 25.6 مليار دولار.