“الصحة” تعلن فتح التسجيل في البرنامج الوطني للأمن الصحي

بلادي – الرياض :
أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم السبت، عن فتح بوابة القبول والتسجيل للبرنامج الوطني للأمن الصحي، وذلك اعتبارا من يوم غدٍ الأحد 11-4-2021م، حتى يوم السبت 24-4-2021م.
وأوضحت أن البرنامج مصمم لتدريب مسؤولي الأمن الصحي، لرفع مستوى الخدمات في مجال الرعاية الصحية، وليكونوا قادرين على إرشاد المراجعين والزوار، وتوفير بيئة آمنة وسليمة من المخاطر وفق أعلى المعايير.
وأوضحت الوزارة شروط القبول في البرنامج والمستندات المطلوبة، وأجابت عن الأسئلة الشائعة بشأن البرنامج على الــرابــط .
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