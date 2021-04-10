“الصحة” توضح متى تصبح الحالة “محصن” بعد تلقي جرعتي لقاح كورونا

بلادي – الرياض : أجابت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن سؤال شخص أتم جرعتي لقاح كورونا وظهرتا في تطبيق “صحتي”، فمتى تصبح حالته “محصن”؟. وأوضحت أن الحالة الصحية لمتلقي اللقاح تصبح “محصن” في تطبيق “توكلنا” خلال 24 ساعة من تلقي الجرعة الثانية للقاح.

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