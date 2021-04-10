مؤتمر “الصحة” غداً بمشاركة متحدثي “التعليم الجامعي” و”رئاسة الحرمين”

بلادي – الرياض :
يستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي الأوضاع العالمية، وآخر مستجدات لقاح كورونا، في المؤتمر الصحفي غدا (الأحد)، بمشاركة المتحدثين الرسميين للتعليم الجامعي بوزارة التعليم والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
ويتناول متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي الأوضاع الصحية بشعار “نتعاون ما نتهاون في رمضان”، والمؤشرات الوبائية والإحصائيات والخدمات الصحية، بالإضافة إلى الرد على أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرا.
ويشارك المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي بوزارة التعليم، طارق الأحمدي، في المؤتمر، حيث يتناول أبرز الأرقام والإحصائيات للعملية التعليمية عن بعد، ومشاركة التعليم في الجهود الوطنية لتقديم اللقاحات، واستعداد الجامعات للاختبارات وتطبيق الإجراءات الاحترازية.
كما يشارك المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هاني حيدر، ويستعرض استعدادات الرئاسة لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال موسم رمضان المبارك، وآلية دخولهم للحرمين الشريفين، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.
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