“الحرس الوطني” تدعو المتقدمين والمتقدمات على وظائفها لاستكمال الكشف الطبي في هذه المدن

بلادي – الرياض :

دعت وزارة الحرس الوطني، اليوم السبت، المتقدمين والمتقدمات لشغل الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام على موقع “جدارة”، وعددهم 69، لاستكمال إجراءات الكشف الطبي في أحد مستشفيات الحرس الوطني بمدن الرياض وجدة والدمام.

وأكدت أن اختيار المدينة المراد الكشف فيها من خلال التواصل على الرقم 0112525300 تحويلة رقم 23415 أو عبر البريد الإلكتروني، لمدة 3 أيام من تاريخ الإعلان.

وأوضحت أنه في حال عدم التواصل خلال الفترة المحددة سيتم توجيه الكشف الطبي لمدينة الرياض، مشيرة إلى أن عدم إجرائه خلال فترة الترشيح سيُعتبر عدولًا عن الرغبة في التوظيف.

أسماء المرشحين