إيقاف حركة الملاحة البحرية في ميناء جدة بسبب زيادة سرعة الرياح

بلادي – الرياض : أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم (السبت)، إيقاف حركة الملاحة البحرية في ميناء جدة الإسلامي، بسبب زيادة سرعة الرياح. وكان المركز الوطني للأرصاد نوّه عن نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من مكة المكرمة.

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