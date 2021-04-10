بعد تداول فيديو لزحام كبير.. أمانة جدة تداهم سوق الصواريخ وتغلق 81 موقعاً

بلادي – الرياض :
أغلقت بلدية المليساء الفرعية التابعة لأمانة جدة، بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، 81 من المحال التجارية في سوق الصواريخ جنوب المحافظة بعد رصد المخالفات الواضحة للإجراءات الوقائية.
وأكد رئيس بلدية المليساء الفرعية، المهندس فيصل المالكي، أنه جرى زيارة 151 موقعًا وإغلاق 81 محلًا تجاريًا وإشعار 47 موقعًا مخالفًا، وذلك نتيجة المخالفات المرصودة على مرتادي السوق والبائعين بعدم التقيد باشتراطات السلامة الصحية.
وأضاف أن الفرق الميدانية أتلفت 320 طنًا من الملابس المستعملة، مؤكدًا استمرار الحملات التفتيشية على جميع المنشآت ذات العلاقة.
وكانت مقطع فيديو تُدوول على مواقع التواصل أظهر تجمع العديد من الأشخاص في سوق الصواريخ جنوب جدة للتجارة، غير ملتزمين بالإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.
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