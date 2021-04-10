اعفاء بنك التسليف شروط واحكام الاعفاء لعام 1442

اعفاء بنك التسليف، نظراً لجهود وزارة العمل مع حكومة المملكة العربية السعودية والهيئات المسئولة تم إصدار عدد من القرارات من قبل بعض البنوك المعروفة التي يتم التعامل معها من قبل الكثير من المواطنين السعودين، ومن أحد هذه القرارات ما قام بنك التسليف بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عنه مؤخراً وهو إعفاء عدد كبير من المستخدمين من سداد قيمة أقساط القروض المستحقة داخل البنك، وتم تحديد ذلك لمدة سنة كاملة وذلك بهدف مساعدة المواطنين على تخطي الأزمة الاقتصادية.

اعفاء بنك التسليف

اعفاء عدد من المقترضين من سداد دفعات قروض بنك التسليف، بعد تفشي فيروس كورونا في جميع دول العالم تأثر اقتصاد عدد كبير من دول العالم بالسلب، ونظراً لهذه الأحداث قامت الحكومة السعودية بالتعاون مع وزارة العمل بإصدار عدد من القرارات التي تساعد على تحسين الظروف المعيشية للموظفين، وانطلاقاً من ذلك قام بنك التسليف بإعلان تقديمه لخدمة إعفاء بنك التسليف، هذه الخدمة التي تهدف إلى مساعدة عدد كبير من العملاء على تخطي الأزمة الاقتصادية الحالية.

شروط اعفاء بنك التسليف

هذا الخبر الذي سيتم تطبيقه خلال الساعات المقبلة، وقام بنك التسليف بإعلان مجموعة من الخطوات التي ينبغي اتباعها من أجل الحصول على اعفاء بنك التسليف بالمملكة العربية السعودية، كما أنه يوجد مجموعة من الشروط التي يشترط توافرها للحصول على هذا الطلب وتطبيقه، كما أن هذا القرار سيتم تطبيقه لمدة عام كامل لبعض الفئات ولمدة ست أشهر فقط لفئات أخرى، حيث أن البنك هو من سيقوم بتقييم الحالة.

بنود طلب الإعفاء من بنك التسليف