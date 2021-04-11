موعد صرف المكرمة الملكية الضمان الاجتماعي شهر رمضان 1442

الضمان الاجتماعي ، يترقب الكثير من المواطنين المستفيدين من خدمة ضمان الاجتماعي بدء صرف المكرمة الملكية الذي يقدمها الملك سلمان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1442، حيث أمر الملك سلمان بصرف المكرمة الملكية كل عام بمناسبة أقتراب حلول شهر رمضان المبارك، ويتم تقديم الضمان الاجتماعي المقطوعة المكرمة الملكية للأسر الفقيرة والمحتاجة ومحدودي الدخل لمساعدتهم على مواجهة صعوبات الحياة وغلاء المعيشة وغلاء الأسعار خاصتا بعد انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 )، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على موعد صرف المكرمة الملكية المساعدة المقطوعه الضمان الاجتماعي شهر رمضان 1442 في المملكة العربية السعودية، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

موعد صرف المكرمة الملكية الضمان الاجتماعي

يحرص الملك سلمان على صرف المكرمة الملكية كل عام بمناسبة شهر رمضان المبارك لإعانة الأسر الفقراء في المملكة العربية السعودية لمساعدتهم على سد احتياجهم، ومن المتوقع أن يتم صرف المكرمة الملكية بالتزامن مع صرف رواتب المستفيدين من المساعدة المقطوعة ، ومن المقرر أن يتم صرف الضمان الاجتماعي في يوم الثلاثاء الموافق يوم 13 أبريل 2021 الموافق يوم 1 رمضان 1442، حيث بلغت القيمة المالية المستحقة للمستفيدين من المكرمة الملكية المقدمة من الملك سلمان 1000 ريال سعودي تصرف لرب الأسرة، ومبلغ 500 ريال سعودي لكل تابع له إن وجد .

الفئات المستحقة لصرف المكرمة الملكية الضمان الاجتماعي

هذه هي الفئات المستحقة لصرف المكرمة الملكية المقدمة من الملك سلمان لمساعدة الأسر الفقيرة في المملكة العربية السعودية .

الأشخاص الغير قادرين على العمل .

الأشخاص اللذين يعانون من عجز دائم .

الأسر الذي لا يوجد عائل لها .

الأيتام .

السيدات اللذين لا يوجد لهم عائل .

الأرامل والمطلقات .

وسوف يتم توزيع المكرمة الملكية المقدمة من الملك سلمان وفقا للإجراءات المتخذة في المملكة العربية السعودية، وأيضا بناءا على حالة الأفراد المشتركين في الضمان الاجتماعي ، والذي سوف يتم صرفها بالتزامن مع وقت صرف المساعده المقطوعه في يوم الثلاثاء الموافق يوم 13 أبريل 2021 الموافق يوم 1 رمضان 1442 هجريا، الذي هدفها الأساسي هو مساعدة الأسر على توفير احتياجهم طوال شهر رمضان المبارك وشراء جميع مستلزماتهم الغذائية ومساعدتهم في عيد الفطر المبارك .