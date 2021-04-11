نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن السعودي.. التعريف وخطوات التسجيل والشروط (صدور نتائج الأهلية والدفعة 41) في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن السعودي هو نظام شهير هدفه الأساسي هو تقديم المعونة للأشخاص المحدودين الدخل أو ذوي الدخل المتوسط، لذلك، هيا بنا نتعرف سوياً على هذا النظام ومعايير التسجيل فيه وأهم ميزاته واحتياجاته وخطوات التسجيل فيه وأكثر من خلال هذا المقال.

حساب المواطن السعودي

يقسم الأفراد الذين يحققون استفادة من حساب المواطن السعودي إلى 3 مجموعات، وهما:

ذوي الدخل المحدود

ذوي الدخل المتوسط

ذوي الدخل فوق المتوسط

وهؤلاء هم من سيحققون الإفادة من البرنامج، أما بالنسبة لذوي الدخل فوق المتوسط فلن يحققون من هذا النظام سوى إفادة جزئية.

حيث أن المستحق للدعم، راتبه قد يصل إلى 20.159 ريالًا، وستقوم الدولة بإعطاء حافز حساب المواطن السعودي من خلال دفع أجور نقدية بشكل مباشر للأسر السعودية.

خطوات التسجيل في النظام

التسجيل في نظام هذا الحساب يتطلب منك تنفيذ عدد من الخطوات الهامة، مثل ما يلي:

توجه إلى البوابة الإلكترونية التابعة للمملكة العربية السعودية ” حساب المواطن “

قم بتسجيل حساب جديد ضمن نظام حساب المواطن المدرج والذي أصدر وفعل على البوابة الإلكترونية.

ميزات التسجيل الشهري في حساب المواطن السعودي

جميع الأسر الذين ينخفض إجمالي دخل الأشخاص المتواجدين بها شهرياً عن مبلغ 20160 ريال يستحقون الحصول على دعم. إن كان الدخل بين صفر إلى 11999 ريال شهري فهناك تعويض بنسبة مائة بالمائة لذوي الدخل المنخفض أو المحدود يبلغ قدره ألف ومائتان ريال شهري. إن كان الدخل بين 12000 إلى 15299 ريال شهري فهناك تعويض بنسبة خمسة وسبعين بالمائة لذوي الدخل المتوسط يبلغ قدره ألف ريال شهري. إن كان الدخل بين 15300 إلى 20159 ريال شهري فهناك تعويض بنسبة خمسين بالمائة لذوي الدخل فوق المتوسط يبلغ قدره ستمائة ريال شهري.

معايير التسجيل في حساب المواطن

من أبرز معايير نظام حساب المواطن السعودي أنه يجزأ الفئات تبعاً لخمسة مجموعات، مثل ما يلي:

المجموعة “1”: هم الأفراد أصحاب الراتب الذي ينحصر بين 0 إلى 8699 ريال سعودي.

المجموعة “2”: هم الأفراد أصحاب الراتب الذي ينحصر بين 8700 إلى 11999 ريال سعودي.

المجموعة “3”: هم الأفراد أصحاب الراتب الذي ينحصر بين 12000 إلى 15299 ريال سعودي.

المجموعة “4”: هم الأفراد أصحاب الراتب الذي ينحصر بين 15299 إلى 20159 ريال سعودي.

المجموعة “5”: هم الأفراد أصحاب الراتب الذي يتخطى مبلغ 20159 فهؤلاء الأفراد لا حاجة لهم للدعم.

متطلبات التسجيل في حساب المواطن

هناك عدد من شروط حساب المواطن التي ستساعدك على التسجيل فيه، وهي مثل ما يلي:

توافر البطاقة العائلية والهوية الوطنية توافر بيانات عن طبيعة العمل والراتب في حالة أن الزوجة تملك دخل خاص بها إذن لابد من الإفصاح عنه توافر بيانات عن أي دخل إضافي فيما هو مرتبط بإعانات الدولة إعطاء الإيبان لرقم الحساب البنكي ولابد أن يكون هذا الحساب حساباً فعالاً. ضرورة وجود بطاقة أحوال للفرد العاطل عن العمل وأيضاً لموظف القطاع الخاص والقطاع الحكومي. لابد أن يقل الراتب الشهري عن 20.000 ريال سعودي.

الأفراد الذين يحققون أعلى افادة من الاشتراك في حساب المواطن السعودي

هناك عدد من أفراد الأسرة هم من يستطيعوا الحصول على أعلى درجات الإفادة من هذا الحساب، وهما:

فرد سعودي غير متزوج

أسرة سعودية

أي شخص مالك لبطاقة التنقل بالسعودية

الزوجة

عائلة السيدة السعودية التي تتزوج من شخص غير سعودي (أجنبي)

اعلان جديد (أبريل2021)

أعلنت إدارة حساب المواطن، عن بدء إيداع الدفعة الجديدة من قيمة الدعم المالي، المخصص لشهر أبريل.

وأوضحت إدارة حساب المواطن، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أنه قد بدء إيداع الدعم المخصص، عن شهر أبريل الجاري، وذلك للفئات المستوافاة طلباتهم لدى حساب المواطن، على أن يستمر الإيداع وإمكانية السحب، حتى نهاية اليوم الأحد.

كانت إدارة حساب المواطن، قد كشفت في وقتٍ سابق، عن صدور نتائج الأهلية، الخاصة بالدورة الحادية والأربعين، عن شهر أبريل 2021.

وأتاحت إدارة الحساب، رابطًا يمكن الاستعانة به، من خلال البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، من أجل التعرف على الفئات المستحقة للدعم الشهري.

تتبع واستعلام نتائج الأهلية في حساب المواطن

أما عن الاستعلام حول الأهلية في برنامج حساب المواطن، فيمكن ببساطة معرفة ذلك، من خلال الخطوات المبسطة التالية:

يمكن الاستعلام عن الأهلية في حساب المواطن من خلال الخطوات التالية:

ثانيًا: اختيار تبويب “قائمة دراسة الأهلية”.

ثالثًا: من خلال قائمة دراسة الأهلية، يظهر الآتي:

أ. الحالة الخاصة بالأهلية، ما بين “مؤهل” أو “غير مؤهل”، أو “لم تتم دراسة حالة الأهلية مسبقًا”.

ب. في حال كان صاحب الحساب مؤهل، فيعني ذلك انطباق شروط الأهلية الثلاث وهو الإقامة والجنسية مع تطابق البيانات المدخلة مع المصادر المدرجة.

ج. أما في حال كان صاحب الحساب غير مؤهل للحصول على الدعم، فربما لم تنطبق عليه أو على أحد التابعين له، إحدى شروط الأهلية الثلاث سابقة الذكر.

هذا، ويتبقى 9 أيام على إيداع الدفعة الـ40 من حساب المواطن، للمستحقين للدعم الحكومي، وفق ما أعلنته إدارة المؤسسة السعودية.

ضوابط وتعديلات جديدة

كان حساب المواطن، قد أقر جملة من الضوابط والتعديلات الجديدة، على استحقاق الحصول على دعم البرنامج الحكومي السعودي، والتي تضمنت “الفرد المستقل”، علاوة على تعليق تسجيل الطلبات الجديدة للمستفيدين، عقب صرف الدفعة الـ28 قبل عام، وتحديد الحد الأقصى للاستحقاق.

وجاءت أبرز التعديلات الجديدة، على النحو التالي:

إلزام الأفراد المستقلين بتقديم اثبات الاستقلالية للمسكن، لكل فرد بلغ عمر 18 عامًا أو ما يزيد، والتي تتضمن “عقد إيجار موحد من منصة إيجار”، “صك الملكية الخاص بالسكن”، “إثباتت السكن الجامعي أو بأحد المعاهد أو الكليات العسكرية”، والذي يضمن استمرارية الحصول على الدعم، مع الإبقاء مهلة 10 يونيو الماضي للأفراد المستقلين، وتقديم المستندات المطلوبة لاستمرار استحقاق الحصول على الدعم.

وضع حد أقصى لاستحقاق الحصول على الدعم، على أن يكون الاستحقاق الفعلي للمتقدمين بنسبة متغيرة، حيث لا يتجاوز ما تم إقراره في الدفعة الـ28 سالفة الذكر، من شهر مارس من العام الماضي.

إنجازات مميزة

عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” أيضًا، كشفت المؤسسة في تقرير مصور بتقنية “فيديوجرافيك”، بثته في يوم 20 يناير الماضي، عن أهم وأبرز إنجازات حساب المواطن لعام 2020، حمل عنوان “إحصائيات العمليات التشغيلية لحساب المواطن لعام 2020″، وجاء فيه ما يلي: