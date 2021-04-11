نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عدد ساعات العمل في القطاع الخاص بشهر رمضان 1442 في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عدد ساعات العمل المقررة للدوام اليومي بالقطاع الخاص بشهر رمضان في المملكة، وقد أعلنت عن عدد ساعات الدوام اليومي في يوم الأربعاء الموافق 25 من شهر شعبان 1442 والموافق 7 من أبريل 2021، في السطور المقبلة نوضح تفاصيل عدد ساعات العمل في القطاع الخاص بشهر رمضان 1442 في المملكة العربية السعودية المقررة خلال الشهر الكريم 2021.

عدد ساعات العمل في القطاع الخاص بشهر رمضان 1442

فيما يخص عدد ساعات العمل في القطاع الخاصة، فقد قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الموظفين والعاملين بالقطاع الخاص سوف يكون موعد عملهم في غضون ستة ساعات عمل خلال شهر رمضان المبارك.

كما أكدت الوزارة على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على الأرواح من خطورة الإصابة بفيروس كورونا.

ومن الجانب الآخر فقد وجهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية النداء للأفراد من أرباب العمل بالمملكة العربية السعودية، بضرورة توثيق العقود الخاصة بالموظفين عبر منصة مدد، وتأتي تلك الخطوة بهدف تحسين العلاقة التعاقدية بين رب العمل والعاملين.

نظام ساعات العمل في السعودية

من الجدير بالذكر أن وفقًا لنظام العمل في السعودية فإنه لا يجوز تشغيل العامل لما يزيد عن 8 ساعات في اليوم الواحد، و48 ساعة بالأسبوع الواحد حيث أن عدد ساعات العمل في المملكة العربية السعودية في الأيام العادية دونًا عن شهر رمضان 8 ساعات، ما إن اعتمد رب العمل المعيار اليومي أو المعيار الأسبوعي.

كما أقرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أنه يتم تخفيض عدد ساعات العمل في شهر رمضان المبارك بالقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية لتكون عدد ساعات الدوام اليومي 6 ساعات عمل في اليوم الواحد ولا تزيد عدد الساعات عن 36 ساعة في الأسبوع.