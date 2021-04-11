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وثيقة العمل الحر 1442 طريقة إصدار الوثيقة وأهم الشروط المطلوبة للحصول عليها، حيث قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية داخل المملكة بإطلاق مبادرة العمل الحر بهدف تشجيع المواطنين على القيام بمشاريع العمل الحر المختلفة في المملكة، حيث أن تساعد هذه المشاريع في توفير العديد من فرص العمل للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية، ويتمكن أي مواطن من استخراج هذه الوثيقة بخطوات قليلة لا تحتاح إلي الكثير من الوقت أو المجهود، ويتمكن أي مواطن سعودي ويحمل الجنسية، ويعمل بأعمال المهن الحرة أن يأخذ هذه الوثيقة، والجدير بالذكر أن هذه الوثيقة لا تحتاج لأي رسوم لاستخراجها، وكل ما يتطلب أت يتم إثبات توافر جميع الشروط في المواطن، فعلى سبيل المثال إحضار إثبات الشخصية وأيضا شهادة الخبرة في العمل الذي تريد أن إستخراج الوثيقة له وغيرها من الشروط المختلفة، ولهذا سوف نقوم اليوم بعرض طريقة إصدار هذه الوثيقة والشروط المطلوبة للحصول عليها، تعرف أيضا على ماهو تمويل العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية والشروط المطلوبة للحصول عليه.
وثيقة العمل الحر 1442
حتي يتمكن أي مواطن من الحصول على هذه الوثيقة هناك بعض الخطوات التي يجب القيام بها وهذه الخطوات هي كما يلي:
- أولا القيام بالدخول على الرابط الخاص بمنصة العمل الحر
- وبعد ذلك تسجيل حساب جديد من خلال الضغط على خيار دخول، وتسجيل جميع البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل صحيح، والتأكد من صحة هذه البيانات.
- ثم القيام بتكملة عملية المصادقة عن طريق المعلومات عن حساب المستخدم داخل حساب أبشر.
- وبعد ذلك عليك تسجيل باقي البيانات والمعلومات المطلوبة لطلب الوثيقة.
- ثم القيام باستخراجها بشكل سهل وبسيط.
شروط إصدار الوثيقة
هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها في المواطن حتي يتمكن من إصدار وثيقة العمل الحر، وأهم هذه الشروط كما يلي :
- يجب أن يكون المواطن حاصل على الجنسية السعودية.
- يجب ألا يقل عمر الشخص الذي يريد الحصول على الوثيقة عن 20 عاما
- يجب ألا يزيد عمر الشخص الذي يرغب في الحصول على الوثيقة عن 60 سنة.
- يشترط أن يكون لدى المتقدم حساب داخل منصة أبشر للخدمات الحكومية وفعال.
- لا يشترط تفرغ المتقدم للحصول على الوثيقة بشكل تام لهذا العمل.
- لا يشترط إصدار الوثيقة دفع أي رسوم مالية.
- يتمكن المتقدم استخراج وثائق عديدة ومختلفة لأكثر من مهنة لنفس الشخص دون أي ضوابط.
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