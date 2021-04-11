ca.gov.sa تسجيل في حساب المواطن برقم الهوية والاستعلام عن نتائج الأهلية

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عمر شويل - جدة تسجيل في حساب المواطن 1442؛ تحرص الحكومة السعودية على الحفاظ على مواطنيها وخاصةً من فئات محدودي الدخل ومتوسطي الدخل في جميع الجوانب؛ لهذا فقد شملتهم بالدعم المادي من خلال برنامج حساب المواطن الذي هو عبارة عن دعم نقدي تصرفه الحكومة السعودية شهريًا للمواطنين المتضررين من التحسينات الاقتصادية في البلاد، وقد انعكست عليهم هذه التحسينات بشكل سلبي سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.

تسجيل في حساب المواطن برقم الهوية 1442

يستطيع رب الأسرة تسجيل في حساب المواطن بشكل إلكتروني؛ حيث خصصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رابط استعلام حساب المواطن برقم الهوية، الذي يمكن المواطنين من التسجيل الإلكتروني، والاستعلام عن موعد صرف دفعة حساب المواطن عن الشهر الجاري، فضلًا عن تحديث البيانات وإضافة التابعين في حساب المواطن.

طريقة التسجيل في حساب المواطن برقم الهوية

انطلاقًا من حرص الحكومة السعودية على وصول الدعم لمستحقيه، فقد خصصت رابط إلكتروني يتيح لكل مواطن التسجيل بحساب شخصي مستقل به والتابعين، ويستطيع المستفيدين التسجيل الإلكتروني برقم الهوية من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط حساب المواطن الرسمي. العمل على إنشاء حساب إلكتروني على الموقع. القيام بتسجيل كافة البيانات الشخصية وبيانات التابعين. العمل على إرفاق المستندات المطلوبة. النقر على أيقونة تسجيل, والحصول على رقم المعاملة.

يحتفظ المواطن المستفيد من برنامج حساب المواطن ببيانات الحساب الشخصي؛ لأنه سيقوم بتسجيلها على الموقع في كل مرة يزور الموقع للاستعلام عن موعد صرف حساب المواطن، أو عند تحديث بيانات حساب المواطن، كذلك في حال إضافة التابعين أو تحديث بياناتهم.

نتائج الأهلية لشهر مارس 2021

أعلن برنامج حساب المواطن 2021 عن صدور نتائج الأهلية للدورة الأربعين عن شهر مارس الجاري 2021، وقد شدد على ضرورة مراجعة نتائج الأهلية من خلال دخول حساب المواطن عبر الرابط الرسمي، كما أكد على ضرورة تحديث البيانات في حال تغييرها في موعد أقصاه خمسة عشر يوم؛ حتى يتمكن المستفيد من صرف حساب المواطن.

الجدير بالذكر أن موعد صرف الدفعة الأربعين من حساب المواطن يكون في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويستطيع أن يحصل عليها من تنطبق عليه شروط حساب المواطن المتمثلة في أن يكون مواطن سعودي يحمل الجنسية السعودية، وقد استثنى البرنامج من ذلك ابن وابنه المواطنة، و الزوج أو الزوجة الأجانب حاملي بطاقات التنقل، ولا يحصل عليها المواطن السعودي المتواجد في السجون أو دور الإيواء الحكومية، كذلك شدد برنامج حساب المواطن على ضرورة إدخال بيانات دقيقة؛ لأنه في حالة عدم تطابق البيانات مع المستندات الرسمية يستبعد المواطن من الدعم.

موعد صرف حساب المواطن

يتم صرف دعم حساب المواطن في اليوم العاشر من مطلع كل شهر ميلادي للأسر المحتاجة التي تضررت من التحسينات والإصلاحات التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة؛ حيث يتم إيداع مبلغ من المال يحدد عن طريق عدد أفراد الأسرة وحالة المتقدم، وبالتالي فقيمة دعم حساب المواطن تختلف من حالة لأخرى، وعادةً ما يتم صرف حساب المواطن طوال أيام الأسبوع من الأحد وحتى الخميس، وإذا صادف وجاء موعد الصرف يوم العطلة “الجمعة والسبت” يتم الصرف يوم الأحد.

أعلن برنامج حساب المواطن منذ قليل عبر حسابه الشخصي على تويتر أنه لم يتبقى سوى ثلاثة أيام فقط على موعد إيداع حساب المواطن، الدفعة القادمة برقم 40 عن شهر مارس عام 2021، وقد نوه من قبل إلى ضرورة التحقق من نتائج الأهلية، من خلال زيارة البوابة الإلكترونية حساب المواطن، وإجراء التحديثات المطلوبة.

تفاصيل الدفعة 40 من حساب المواطن

انتهت الجهات المختصة من إيداع حساب المواطن “الدعم الشهري المخصص للفئات المستحقة”؛ حيث تم إيداع 1.9 مليار ريال سعودي إجمالي مبلغ الدعم، كما تم إيداع 16.4 مليون ريال سعودية تعويض عن الدفعات السابقة، وقد وصلت نسبة المستفيدين الذين حصلوا على الدعم حوالي 77% من إجمالي المستفيدين.

الفئات المستحقة لصرف الدعم الشهري

حدد القائمين على برنامج حساب المواطن الفئات المستحقة صرف دعم حساب المواطن، وبالتالي تستطيع هذه الفئات تسجيل في حساب المواطن برقم الهوية عبر البوابة الإلكترونية، والاستعلام عن موعد الصرف بعد إرفاق المستندات المطلوبة، وقد تم تقسيم هذه الفئات لخمس فئات تختلف فيما بينها في الدخل الشهري، كالتالي:

الفئة الأولى هي التي يقل الدخل الشهري الخاص بها عن 8699 ريال سعودي. الفئة الثانية هي التي ينحصر دخلها الشهري بين 8700 و11999 ريال سعودي. الفئة الثالثة هي التي ينحصر دخلها الشهري بين 12000 و 15300 ريال سعودي. الفئة الرابعة هي التي لا يزد دخلها الشهري عن 20159 ريال سعودي، ولا يقل عن 15300 ريال سعودي. الفئة الخامسة هي التي لا تستحق دعم حساب المواطن؛ حيث يزيد دخلها الشهري عن 20160 ريال سعودي.

أما عن موعد صرف حساب المواطن؛ سيتم صرف دعم حساب المواطن يوم الأربعاء الموافق 10 مارس 2021 م كما تم الإعلان عبر الحساب الرسمي على تويتر، وبإمكان المواطن الذي استطاع تسجيل في حساب المواطن برقم الهوية أن ينتقل إلى البوابة الإلكترونية حساب المواطن، ويسجل الدخول، ثم يستعلم عن الدعم المستحق.

نتائج الأهلية للدورة 41 شهر أبريل 2021

أعلن حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية للدورة 41 لشهر أبريل 2021، وينبغي على جميع الفئات المستفيدة التحقق من الأهلية عبر زيارة البوابة الإلكترونية ecs.page.link/NKWGY، كما يجب على جميع المستفيدين الحرص على تحديث بيانات حساب المواطن بصورة مستمرة؛ من أجل ضمان صرف الدعم عن كل شهر.

بدأ برنامج حساب المواطن منذ قليل في إيداع الدعم المخصص للمستفيدين في حساباتهم، وذلك بالنسبة للمستفيدين الذين استكملوا طلبات الدعم، وأنه سيستمر في إيداع الدعم المستحق على مدار يوم الأحد الحادي عشر من شهر أبريل، ويستطيع المواطنين الاستعلام عن نتائج الأهلية من خلال زيارة البوابة الإلكترونية حساب المواطن، والتسجيل في حساب المواطن.

في النهاية نكون تعرفنا على كيفية تسجيل في حساب المواطن برقم الهوية، والاستعلام عن نتائج الأهلية من خلال زيارة البوابة الإلكترونية، ومعرفة الفئات المستحقة لصرف دعم حساب المواطن.