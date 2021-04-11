التسجيل في برنامج حافز وشروط الانضمام والرقم الموحد للشكاوى والاستفسار

برنامج حافز بالمملكة العربية السعودية برنامج وطني يعمل على إعانة الباحثين عن العمل والتعزيز من فرصة الحصول على وظيفة تتناسب مع الأفراد المتقدمين والمستوفين لشروط الاستحقاق للحصول على الدعم والإعانة المالية المقدمة من برنامج حافز بالسعودية، في السطور المقبلة نوضح خطوات التسجيل في برنامج حافز وشروط الانضمام والرقم الموحد للشكاوي والاستفسار.

شروط الحصول على إعانة برنامج حافز

أن يكون الفرد المتقدم للحصول على الدعم غير حاصل على دخل ثابت.

يكون المتقدم للحصول على الدعم مقيم بصورة دائمة بالمملكة العربية السعودية.

أن يكون المتقدم قادرًا على العمل.

يجب أن يتمتع المتقدم بالجنسية السعودية.

أن يتراوح عمر المتقدم بين 20 سنة و60 سنة.

ألا يكون مقيدًا بالقطاع الخاص أو القطاع الحكومي.

خطوات التسجيل في برنامج حافز

حتى يتمكن الفرد من التسجيل في برنامج حافز، يجب اتباع الخطوات الآتية:

أدخل إلى رابط موقع بوابة التوظيف الوطنية الرسمي.

في حالة عدم وجود حساب يتم تسجيل الدخول في بوابة طاقات حيث يتم الضغط على أيقونة التسجيل.

املأ كافة المعلومات، ثم اختار دخول الموقع كباحث عن عمل.

أكتب كلمة المرور، ورقم التعريف الشخصي.

أكتب عنوان البريد الإلكتروني، وكلمة المرور، واسم المستخدم، ورقم الهاتف.

تأكد من صحة كافة البيانات، ثم اضغط على الموافقة على الشروط والأحكام.

انتظر للحصول على رمز التحقق عبر الرقم الشخصي للتمكن من الدخول إلى حساب برنامج حافز.

رقم حافز الموحد للشكاوى والاستفسار

أتاح برنامج حافز رقم حافز الموحد المجاني، ليتمكن الفرد من الاستفسار وتقديم الشكاوى، حيث يتم الاتصال عبر الرقم المجاني الموحد للتواصل بسهولة مع مندوب خدمة العملاء ببرنامج حافز.

حيث يتم الاتصال عبر الرقم الموحد المجاني 920020301 وبعدها يمكنك ارسال شكوى أو تحقق أو ارسال استفسار بسهولة.