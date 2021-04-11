آلية الضمان الاجتماعي 1442 موعد صرف المكرمة الملكية ورابط التسجيل الجديد

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عمر شويل - جدة ألية الضمان الاجتماعي التي أقرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمواطن السعودي الذي قام بتطبيق الشروط التي وضعتها الوزارة للاستحقاق، وحسب الجدول الزمني لتحديد مواعيد الصرف حيث تقرر الوزارة صرف الراتب الشهري للمستفيد مع المكرمة الملكية وذلك تزامنا مع بداية شهر رمضان الكريم، وتقوم الوزارة باستقبال طلبات المعاش طوال العام للذين لهم الدخل والشروط المقررة في بنود التسجيل الأساسية.
مصارف الذكاة في المملكة العربية السعودية
آلية الضمان الاجتماعي السعودي
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد راتب شهري أو معاش يتم صرفة لفئات محددة من المواطنين السعوديين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق وذلك من مصارف الذكاة السعودية، لتحقيق التكافل الاجتماعي بين طبقات المجتمع على شروطه الأساسية والتي تكون بالأخذ من الأغنياء والصرف على الفقراء، وتكون ولكل من الفقراء أو المعاقين بالشروط التالية.
|شروط الضمان الاجتماعي للفقراء
|شروط الضمان للتأهيل الشامل
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وتكون ألية الصرف الشهري كالتالي:
- يصرف 1000 ريال شهري للفرد الواحد.
- يتم صرف 1284 ريال سعودي لعدد 2 فرد.
- يكون لعدد 3 أفراد معاش 1852 ريال.
- لعدد الأفراد أربعة أفراد يتم صرف 1852 ريال.
- لعدد أفراد 5 يتم صرف 2136 ريال سعودي.
- يصرف لستة أفراد 2420 ريال.
- يصرف لسبعة أفراد 2704 ريال.
- لثمانية أفراد يتم صرف 2988 ريال.
- أما لتسعة أفراد يصرف لهم 3272 ريال.
- ويتم تحديد الأعداد بذلك حتى 15 فرد.
موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي والمكرمة الملكية
تقرر أن يتم صرف معاش الضمان لشهر شعبان في 13 أبريل 2021 أو في الأول من رمضان 1442 حسب تقويم شهر رمضان، كما تقرر أن يتم صرف المكرمة الملكية في شهر رمضان والتي يقوم الملك سلمان رعاه الله بتحديدها حسب عدد الأسرة، ويتم صرفها للفقراء من المشمولين بالضمان الاجتماعي بواقع ألف ريال سعودي لرب الاسرة أو الفرد بينما يتم صرف 500 ريال للتابعين له، ويتم صرفها مع معاش الضمان بالأول من رمضان.
الاستعلام عن الصمان والمساعدة المقطوعة
يتم اتباع عدد من الخطوات البسيطة للاستعلام عن القبول وأيضا نزول المساعدة المقطوعة والذي يكون بالخطوات التالية:
- يتم الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والدخول على الخدمات الإلكترونية لخدمات المواطنين واتباع كافة الخطوات.
- أم يتم الدخول مباشرة على رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة
- يتم كتابة رقم الطلب السابق والرقم المدني ورمز التحقق ثم الاستعلام.
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