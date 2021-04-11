أسعار البنزين في السعودية أبريل 2021.. تعرف على سعر بنزين 91 و 95 “aramco”

ينتظر الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية بشكل شهري إعلان شركة أرامكو عن أسعار البنزين الجديدة، حيث توفر شركة أرامكو شهريا آخر تحديثات أسعار البنزين سواء بالزيادة أو النقصان أو الاستقرار على الأسعار الخاصة بالشهر الماضي، وأعلنت شركة أرامكو السعودية عن سعر البنزين بشكل رسمي خلال الساعات القليلة الماضية ويبحث الكثير من الاشخاص لمعرفة أسعار البنزين في السعودية لهذا الشهر.

أسعار البنزين في السعودية أبريل 2021

بشكل رسمي أعلنت شركة أرامكو عن وجود زيادة في سعر البنزين في شهر أبريل 2021 وهذه الزيادة تأتي في سعر بنزين 91 وبنزين 95 وأعلنت أن هذه الزيادة جاءت بعد تحليل ودراسة أسعار كافة المنتجات البترولية في المملكة العربية السعودية وجاء سعر بنزين 91 وسعر بنزين 95 في السعودية لشهر أبريل الحالي كالآتي:

سعر بنزين 91 سيكون سعرة 1.99 ريال سعودي.

سعر بنزين 95 في السعودية بلغ نحو 2.13 ريال سعودي لكل لتر.

سعر البنزين في السعودية اليوم

هذه هي الأسعار الرسمية لأسعار البنزين الجديدة في المملكة العربية السعودية والتي سوف تطبق بداية من اليوم الأحد 11 أبريل 2021 وتحاول دائما المملكة العربية السعودية خاصة شركة أرامكو في ضبط أسعار البنزين بشكل شهري لكي تكون مربوطة بالأسعار على مستوى العالم، وبالفعل ازدادت أسعار البنزين في السعودية لشهر أبريل 2021 بشكل ملحوظ عن الشهر الماضي بعدما درست شركة أرامكو الأحوال الخاصة بالبترول.