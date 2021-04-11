أسعار البنزين في السعودية الجديدة لشهر أبريل 2021 “زيادة في أسعار البنزين”

أعلنت شركة أرامكو منذ ساعات قليلة عن التحديثات الجديدة الخاصة بأسعار البنزين في المملكة العربية السعودية والتي من المقرر أن يتم تطبيقها بدا من اليوم الأحد الموافق 11 أبريل في كافة مدن السعودية واعتماد التغيرات الجديدة في سعر البنزين لشهر أبريل 2021 حيث أعلنت شركة أرامكو عن وجود زيادة في أسعار البنزين هذا الشهر عن الشهر الماضي والشهور السابقة وذلك بعد دراسة الشركة أحوال البلاد من الناحية البترولية لذلك قامت بزيادة سعر البنزين لشهر أبريل الجاري.

أسعار البنزين في السعودية الجديدة

كما ذكرنا فإن سعر البنزين هذا الشهر في المملكة العربية السعودية ارتفع بشكل ملحوظ عن الفترة الماضية، وذلك نتيجة دراسة شركة أرامكو كافة بيانات وتحليل ما يتعلق بالبترول في السعودية، وجاءت الزيادة في أسعار البنزين هذا الشهر على بنزين 91 وبنزين 95 حيث ارتفع كل منهم بشكل ملحوظ وأصبح سعر كل واحد منهم كالآتي:

أصبح سعر بنزين 91 في شهر أبريل 2021 بعد التحديث الاخير 1.90 ريال سعودي.

بالنسبة لبنزين 95 فإن سعرة أرتفع أيضا ليصبح 2.04 ريال سعودي.

سعر غاز الكيروسين شهر أبريل 2021: 0.70 ريال سعودي.

سعر غاز البترول المسال شهر أبريل 2021: 0.75 ريال سعودي.

سعر الديزل شهر أبريل 2021: 0.52 ريال سعودي.

كانت هذه جميع التغيرات التي حدثت في أسعار البنزين في السعودية والتي أعلنت عنها شركة أرامكو خلال الساعات القليلة الماضية والتي يبحث عنها الكثير من المواطنين لمعرفة الزيادة التي حدثت في أسعار البنزين هذا الشهر.