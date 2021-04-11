رابط تسجيل منصة شفاء الخيرية بالمملكة www.ssheffaa لرعاية المصابين بالأمراض المزمنة

تسجيل منصة شفاء الخيرية والتي ترعي المواطنين الفقراء المصابين بالأمراض المزمنة بالمملكة للعلاج المجاني فيها وذلك حسب إلية العلاج فيها، وذلك بعد إعلان الجمعية وإشهارها بالتصريح العام من وزارة التنمية الاجتماعية بالمملكة على أنها جمعية خيرية خاصة بالعلاج وتقديم الخدمات الطبية لفئة محددة من المجتمع السعودي بمنطقة مكة المكرمة والقرى التابعة لها، ويتابع المواطنين التعرف على المؤسسات الخيرية لمعرفة كيفية التسجيل الإلكتروني فيها وشروط التسجيل.

الجمعيات الخيرية بالمملكة العربية السعودية

عن وقف شفاء الخيري

جمعية خيرية تم إشهارها من وزارة التنمية الاجتماعية برقم 372 لعام 2007 – 1428، وهو وقف خيري من رجال أعمال سعوديين يتم وقفه للصرف على مؤسسة شفاء للعمل الخيري وعلاج الأمراض المزمنة وهو ما يعود بالثواب العظيم على منشئيه، حيث يستهدف الفقراء من أصحاب الأمراض المزمنة لتقديم الرعاية والخدمات الصحية لهم، وهي جمعية تستهدف سكان مكة المكرمة وضواحيها، ويتم عملها على محاور ثلاث:

المراكز الطبية العلاجية.

المراكز الصحية المساندة.

البرامج الصحية والاجتماعية للمرضى.

وتم دمج وزارة الموارد البشرية مع وزارة التنمية الاجتماعية فيما بعد لتكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتقوم بتقديم خدمات الضمان الاجتماعي للمستفيد.

خطوات تسجيل منصة شفاء الخيرية