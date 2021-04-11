خطوات التسجيل في الحج وزارة الصحة السعودية 1442

خدمة التسجيل في الحج في وزارة الصحة السعودية هي واحدة من الخدمات السعودية التي تمنحها وزارة الصحة للكادر الطبي والفني من داخل المملكة وخارجها، وقد حرصت وزارة الصحة على ضمان سلامة وصحة الحجاج والمعتمرين كما أتاحت الوزارة إمكانية التسجيل في الحج عبر رابط وزارة الصحة بهدف اختيار الكوادر حسب التخصصات المرغوب بها.

خطوات التسجيل في الحج عبر وزارة الصحة السعودية

أتاحت وزارة الصحة السعودية للكوادر الطبية والفنية من داخل المملكة ومن خارج المملكة العربية السعودية إمكانية التسجيل في رابط وزارة الصحة للتسجيل في الحج باتباع الخطوات الآتية:

أدخل أولًا إلى موقع وزارة الصحة السعودية الرسمي.

بعدها املأ نموذج المشاركة مع تحديد نوع العقد وكتابة رقم الموظف.

أكتب رقم الهوية أو رقم الإقامة، ثم اضغط على تسجيل الدخول.

اتبع كافة التعليمات للتسجيل، ثم قم بإرفاق المستندات المطلوبة.

عليك الآن بانتظار الطلب بعد التقديم مباشرةً، للتعرف على ما إن تم قبول الطلب او تم رفضه.

في حالة رفض الطلب يكون بسبب عدم اكتمال الشروط، فوفي حالة كان التطبيق مكتملًا يتم ظهور اسعار “تم الفحص”.

في حالة كان الطلب غير مكتملًا ويسمح بتعديل البيانات يتم اظهار اشعار “جديد”.

أما في حالة الموافقة على صلاحية الطلب يتم اظهار اشعار “مقبول”.

شروط التسجيل في الحج

للتسجيل في الحج عبر وزارة الصحة يتم استيفاء شروط التسجيل المختلفة من أبرزها: