نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استعلام حساب المواطن الدفعة 41 شهر أبريل عبر الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعرض لكم رابط استعلام حساب المواطن في الدفعة 41 والتي يتم صرفها اليوم الأحد الموافق 11 أبريل من خلال الضمان الاجتماعي لجميع المستفيدين من الدعم الحكومي، وذلك بعد أن قامت المملكة العربية السعودية بإطلاق مجموعة من البرامج الإلكترونية المهمة في خلال الفترة التي انتشر فيها فيروس كورونا المستجد، لتساهم في تقليل التجمعات وتحد من انتشار المرض، ويعتبر برنامج حساب المواطن أحد أهم هذه البرامج وأفضلها على الإطلاق، حيث انه يساهم في تيسير سبل المعيشة لدى الأشخاص الذين لديهم دخل منخفض، حيث تقوم المملكة بتقديم بعض المساعدات المالية من خلال هذا الحساب، ومن خلال هذه المساعدة يتمكن المواطن من مواكبة التغيرات الاقتصادية التي يمر بها، وتوفير عيشة كريمة له ولمن يعولهم، حيث أن الحكومة السعودية قامت بتخصيص مجموعة من المبالغ المالية والتي تقدر بحوالي 2 مليون ونصف ريال سعودي.

رابط استعلام حساب المواطن 1442

وأعلنت وزارة التنمية الاجتماعية السعودية عن إمكانية قيام المواطنين بالاستعلام عن حساب المواطن إلكترونيا بكل سهولة وبدون الحاجة إلى الذهاب لأي مكان، حيث يكتفي فتح الإنترنت من المنزل والحصول على جميع البيانات التي يرغب بها المواطن المستفيد، وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية:

وبعد ذلك سوف تظهر على الشاشة كل ما يخص صرف الدفعة الجديدة من البرنامج سواء مواعيد الصرف أو أسماء المستحقين.

الفئات المستفيدة من حساب المواطن

وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت في وقت سابق عن الفئات التي يمكنها الاستفادة من الدعم الذي يقدمه الضمان الاجتماعي للمواطنين، وذلك من خلال برنامج حساب المواطن، حيث تم تقسيم المستفيدين إلى فئات وتتراوح قيمة الدعم من فئة إلى أخرى حسب حاجة كل فئة إلى الدعم، وتم تقسيمهم كالآتي:

الفئة الأولي: من يتراوح رواتبهم من صفر حتى 8699 ريال.

الفئة الثانية: من يتراوح رواتبهم من 8700 إلى 11999 ريال.

الفئة الثالثة: من يتراوح رواتبهم من 12000 إلى 15299 ريال.

الفئة الرابعة: من يتراوح رواتبهم من 15300 إلى 20159 ريال.

كما تم الإعلان عن أن من تتجاوز رواتبهم مبلغ 20160 ريال لا يمكنهم الاستفادة من ذلك البرنامج، وذلك لكي يتم الحفاظ على الخطة التي تم وضعها من أجل عدالة توزيع الدعم.