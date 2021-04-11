موعد نزول المكرمة الملكية في شهر رمضان وشروط استحقاقها

يبحث الكثير من المواطنين في السعودية عن موعد صرف المكرمة الملكية في شهر رمضان 1442 وذلك بعد أن تم الإعلان عن صرفها خلال الفترة الحالية، ويترقب العديد من المواطنين السعوديين الإعلان الخاص بصرف المكرمة الملكية الخاصة بشهر رمضان الكريم، ويتم صرف هذه المكرمة للأشخاص المستفيدين من الضمان الاجتماعي السعودي، وتصرف هذه المكرمة بصفة سنوية، وتأتي دائما مع بداية شهر رمضان المكرم حيث يريد العديد من المواطنين التسوق وشراء مستلزمات الشهر الكريم بالإضافة إلى شراء ملابس جديدة لأطفالهم عند قدوم عيد الفطر المبارك، ويتم صرف المكرمة تنفيذًا لأوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

موعد نزول المكرمة الملكية 1442

من الجدير ذكره أن المكرمة الملكية تصرف بصفة سنوية في شهر رمضان الكريم من كل عام، وذلك لكافة الأفراد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي السعودي وخاصة الأفراد الأكثر عوزًا واحتياجات في المملكة، وتتراوح المبالغ المالية الخاصة بالمستحقين من 500 إلى 1000 ريال سعودي، جاءت توقعات العديد من المواطنين السعوديين هذا العام حول زيادة المبالغ المالية المقدمة من المكرمة لجميع الأسر المستفيدة بسبب الظروف التي مر بها العالم خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يتم صرف المكرمة خلال النصف الأخير من شهر رمضان الكريم وذلك لاستفادة المواطنين منها في نفقات عيد الفطر المبارك.

الشروط التي يجب توافرها في المستفيدين من المكرمة الملكية

وضع الضمان الاجتماعي العديد من الشروط والضوابط التي يجب توافرها في كافة الأفراد الذين يريدون الحصول على دعم المملكة الملكية، وتلك الشروط هي كالتالي: