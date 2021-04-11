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عمر شويل - جدة خطوات تسجيل رياض الأطفال 1443هـ من خلال الجوال عبر نظام نور الالكتروني ، يبحث الكثيرون من أولياء الأمور عن طريقة تسجيل الدخول على موقع نظام نور الالكتروني من أجل التقديم لأبنائهم بمرحلة رياض الأطفال 1443 هـ، ومعرفة الأوراق والمستندات المطلوبة للطلاب سواء للطلاب والطالبات السعوديين من مجلس التعاون الخليجي أو الطلاب والطالبات غير السعوديين من أم سعودية، وآلية رفع هذه المستندات المطلوبة عبر نظام نور الالكتروني.

حددت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية موعد تسجيل أولياء الأمور عبر نظام نور الالكتروني لمرحلة رياض الأطفال، موضحةً أنه سيبدأ التقديم في شهر إبريل 2021م ويستمر حتى نهاية العام الحالي، وفقًا لتواريخ الميلاد وقد شددت الوزارة على أولياء الأمور بضرورة الالتزام بالموعد المُحدد للتسجيل الخاص بأبنائهم.

خطوات تسجيل رياض الأطفال 1443هـ من خلال الجوال عبر نظام نور الالكتروني

وضحت وزارة التربية والتعليم بأنه من الممكن لأولياء الأمور الذهاب إلى الروضة للتقديم في مرحلة رياض الأطفال مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والبعد عن التزاحم والتجمعات قدر المستطاع، مع ضرورة ارتداء الكمامات وخاصة للأطفال لحمايتهم أثناء التسجيل، ومن الممكن أيضًا التقديم من خلال الدخول على موقع نظام نور الالكتروني بخطوات بسيطة وسهلة.

حددت وزارة التربية والتعليم بالسعودية ثلاثة مستويات للتقديم في مرحلة رياض الأطفال، وهى كالآتي

المستوى الأول : لمواليد ٢٣ / ١ / ١٤٣٩هـ حتى ٢٢ / ١ / ١٤٤٠هـ ويكون التسجيل في الروضات الأهلية والعالمية فقط.

المستوى الثاني : ويكون لمواليد ٢٢/ ١ / ١٤٣٨هـ حتى مواليد ٢٣ / ١ / ١٤٣٧هـ.

المستوى الثالث : من ٢٢ / ١ / ١٤٣٩هـ حتى مواليد ٢٣ / ١ / ١٤٣٨هـ.

وقد أكدت الوزارة أن أولوية التقديم في الروضات ومدارس الطفولة المبكرة الحكومية لمن يُسجل أولاً للطلاب والطالبات السعوديين وغير السعوديين من أم سعودية، والأولوية في التسجيل لمرحلة رياض الأطفال لطلاب المستوى الثالث.

خطوات تسجيل ولي أمر جديد في نظام نور الالكتروني

في حالة عدم وجود حساب مسبق خاص من ولي الأمر، يمكنه التسجيل من خلال الدخول على موقع نظام نور الالكتروني والضغط على تسجيل ولي أمر جديد.

خطوات التسجيل في الروضات عبر نظام نور الالكتروني في حالة وجود حساب مسبق

الدخول على موقع نظام نور الالكتروني.

الالكتروني. إدخال اسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق الموجود بالصورة.

النقر على أيقونة تسجيل الدخول.

النقر على أيقونة تسجيل الأبناء.

الضغط على أيقونة تسجيل طالب جديد.

تعبئة البيانات الخاصة بالطالب ( رقم الهوية، صلة القرابة، تاريخ الميلاد، جنسية الطالب أو الطالبة، جنسية الأم، العمل الحالي لولي الأمر).

مرحلة تحديد المستوى، الذي يظهر تبعًا لتاريخ ميلاد الطالب.

الدخول على صفحة بيانات الأقامة الخاصة بالطالب وهذه الصفحة اختيارية من الممكن تجاوزها.

مرحلة تحديد المنطقة التعليمية وبعدها تظهر المدارس المتاحة باللون الأخضر ويتم اختيار الأنسب للطالب.

وبعد اختيار المدرسة يتم الضغط على أيقونة تسجيل.

يتم رفع الأوراق والمستندات المطلوبة للطلاب والطالبات دون الكشف الطبي عبر نظام نور الالكتروني.

المستندات المطلوبة من المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال

المستندات المطلوبة من الطالب السعودي

صورة من سجل الأسرة.

صورة من شهادة التحصينات مكتملة.

المستندات المطلوبة من أبناء مواطنى دول مجلس التعاون الخليجي

صورة من سجل الأسرة.

صورة من شهادة التحصينات الأساسية مكتملة.

صورة من جواز السفر موضحة به مكان و تاريخ الميلاد أو صورة من الهوية صادرة من بلده موضحًا تاريخ ومكان الميلاد مع ارفاق شهادة الميلاد.

المستندات المطلوبة من الطالب غير السعودي

صورة من شهادة التحصينات الأساسية مكتملة.

صورة من جواز السفر موضحة به مكان و تاريخ الميلاد.

صورة من الإقامة النظامية.

المستندات المطلوبة من أبناء القبائل النازحة ومن في حكمهم.